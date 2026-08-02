Hviezdu Avatara sláva takmer zničila: Pitie, bitky, zatknutia! Záchrana v hodine dvanástej

NEW YORK - Austrálsky herec Sam Worthington prešiel v súkromí búrlivým obdobím, ktoré zahŕňalo závislosť od alkoholu a zatknutia, no v súčasnosti vedie usporiadaný rodinný život.
Sam Worthington (celým menom Samuel Henry John Worthington) je austrálsky herec anglického pôvodu, ktorý sa celosvetovo preslávil ako hlavný hrdina Jake Sully v kultovom sci-fi filme Avatar. Narodil sa 2. augusta 1976 v Godalmingu, Surrey, Anglicko. V útlom veku sa s rodinou presťahoval do západnej Austrálie, kde vyrastal v meste Rockingham.
Nedokončil strednú školu, otec mu dal 400 dolárov a poslal ho pracovať na stavbu, aby sa naučil samostatnosti. V 19. rokoch ho prijali na prestížny austrálsky Národný inštitút dramatického umenia (NIDA) v Sydney. Hrať začínal v austrálskych seriáloch a filmoch. Za rolu v dráme Somersault (2004) získal prestížnu austrálsku cenu AFI pre najlepšieho herca. Pred zlomovým úspechom prešiel krízou, predal majetok a žil v prerobenej dodávke.
Celosvetovú slávu dosiahol v roku 2009. Režisér James Cameron si ho osobne vybral do megahitu Avatar, čo z neho cez noc spravilo globálnu hviezdu. „Nerozhodol som sa byť slávny. Ak by som to chcel, išiel by som do reality šou Big Brother,“ povedal svojho času herec. V tom istom roku hral aj Marcusa Wrighta vo filme Terminator Salvation. K ďalším filmovým hitom, v ktorých účinkoval, sú Súboj Titanov (2010) a Hnev Titanov (2012), Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu (2016), Chatrč (2017) či Avatar: Cesta vody (2022).
Alkohol spôsobil tiež to, že v roku 2012 ho pred reštauráciou v Atlante zatkla polícia za výtržníctvo. Pod vplyvom alkoholu sa dostal do fyzického konfliktu s vyhadzovačom, ktorý ho nechcel pustiť dnu, pretože nemal pri sebe preukaz totožnosti.
Vo februári 2014 ho zasa v Greenwich Village zatkli za napadnutie fotografa. Herec fyzicky zaútočil na paparazza Shenga Liho po tom, čo fotograf údajne kopol do holene hercovu priateľku Laru. Incident sa vyriešil na súde podmienečným prepustením bez ďalšieho trestu pod podmienkou, že Worthington povedie riadny život.
Lara a Sam spolu vychovávajú troch synov – Rocket Zot (nar. 2015), Racer (nar. 2016) a River (nar. 2020). Herec si prísne stráži súkromie a nepoužíva žiadne sociálne siete, čo jeho manželka označuje za kľúč k ich pokojnému rodinnému životu v New Yorku.
V minulosti vlastnili luxusné nehnuteľnosti v Los Angeles (na Sunset Strip) a na Havaji, no tie predali. Presun do New Yorku ovplyvnili aj prísnejšie štátne zákony na ochranu súkromia pred dotieravými fotografmi, s ktorými mal Worthington v minulosti potýčky. Herec v rozhovoroch uviedol, že New York miluje najmä preto, že mu poskytuje úplnú anonymitu, nikto si ho na ulici nevšíma a môže tam viesť normálny život.
Okrem mestského bytu v New Yorku vlastní rodina aj vidiecke sídlo v severnej časti štátu New York. Tento pozemok s rozlohou približne tri hektáre zahŕňa aj vlastné súkromné jazero a slúži im ako únik z mesta.