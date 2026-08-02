Nedeľa2. august 2026, meniny má Gustáv, zajtra Jerguš

Hviezdu Avatara sláva takmer zničila: Pitie, bitky, zatknutia! Záchrana v hodine dvanástej

Sam Worthington Zobraziť galériu (22)
Sam Worthington (Zdroj: SITA)
© Zoznam/NaJa © Zoznam/NaJa

NEW YORK - Austrálsky herec Sam Worthington prešiel v súkromí búrlivým obdobím, ktoré zahŕňalo závislosť od alkoholu a zatknutia, no v súčasnosti vedie usporiadaný rodinný život.

Sam Worthington (celým menom Samuel Henry John Worthington) je austrálsky herec anglického pôvodu, ktorý sa celosvetovo preslávil ako hlavný hrdina Jake Sully v kultovom sci-fi filme Avatar. Narodil sa 2. augusta 1976 v Godalmingu, Surrey, Anglicko. V útlom veku sa s rodinou presťahoval do západnej Austrálie, kde vyrastal v meste Rockingham.

Nedokončil strednú školu, otec mu dal 400 dolárov a poslal ho pracovať na stavbu, aby sa naučil samostatnosti. V 19. rokoch ho prijali na prestížny austrálsky Národný inštitút dramatického umenia (NIDA) v Sydney. Hrať začínal v austrálskych seriáloch a filmoch. Za rolu v dráme Somersault (2004) získal prestížnu austrálsku cenu AFI pre najlepšieho herca. Pred zlomovým úspechom prešiel krízou, predal majetok a žil v prerobenej dodávke.

Celosvetovú slávu dosiahol v roku 2009. Režisér James Cameron si ho osobne vybral do megahitu Avatar, čo z neho cez noc spravilo globálnu hviezdu. „Nerozhodol som sa byť slávny. Ak by som to chcel, išiel by som do reality šou Big Brother,“ povedal svojho času herec. V tom istom roku hral aj Marcusa Wrighta vo filme Terminator Salvation. K ďalším filmovým hitom, v ktorých účinkoval, sú Súboj Titanov (2010) a Hnev Titanov (2012), Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu (2016), Chatrč (2017) či Avatar: Cesta vody (2022).

Sam Worthington
Zobraziť galériu (22)
Sam Worthington  (Zdroj: SITA)
Po raketovom úspechu Avatara psychicky nezvládal stratu anonymity. Pil takmer neustále, alkohol potreboval aj na zvládnutie bežných ranných činností a stával sa agresívnym. Sam Worthington spomína, že konzumácia alkoholu ho pohltila natoľko, že si mestá, ktoré navštevoval, nepamätal podľa miestnych pamätihodností, ale obľúbených barov. „Myslel som, že je to normálne. Nepáčilo sa mi, kto som. Pitie mi pomáhalo prežiť každý ďalší deň,“ zveril sa herec v rozhovore pre magazín Variety. Worthington priznal aj to, že ráno síce začínal pitím, ale „deväť z desiatich ľudí to nepoznalo“. Bol vraj v podstate fungujúcim alkoholikom. „Ľudia to zo mňa asi cítili, ale keď sa na mňa pozreli, najskôr to nespoznali. Stále som robil svoju prácu. Len si myslím, že som ju vtedy nerobil veľmi dobre,“ spomína.

Alkohol spôsobil tiež to, že v roku 2012 ho pred reštauráciou v Atlante zatkla polícia za výtržníctvo. Pod vplyvom alkoholu sa dostal do fyzického konfliktu s vyhadzovačom, ktorý ho nechcel pustiť dnu, pretože nemal pri sebe preukaz totožnosti.

Vo februári 2014 ho zasa v Greenwich Village zatkli za napadnutie fotografa. Herec fyzicky zaútočil na paparazza Shenga Liho po tom, čo fotograf údajne kopol do holene hercovu priateľku Laru. Incident sa vyriešil na súde podmienečným prepustením bez ďalšieho trestu pod podmienkou, že Worthington povedie riadny život.

Sam Worthington s priateľkou Larou na premiére filmu Avatar: The Way of Water
Zobraziť galériu (22)
Sam Worthington s priateľkou Larou na premiére filmu Avatar: The Way of Water  (Zdroj: SITA)
Sam sa v roku 2014 oženil s austrálskou modelkou Larou Bingle. Zosobášili sa na prísne tajnom komornom obrade v Melbourne za účasti asi 10 ľudí. Lara sa veľkou mierou pričinila o to, že prestal piť. Manželka mu povedala, že sa pitia musí vzdať úplne, ináč ju stratí. „Môžeš si robiť, čo chceš, ale ja už pri tom nemusím byť,“ spomína na slová svojej ženy. Dodal, že ultimátum bolo vyslovené „s láskou a nie so zlosťou alebo sklamaním“. Priznal tiež, že to bolo to jediné, čo ho nakoniec prinútilo prestať piť a vytiahlo ho z toho najhoršieho.

Lara a Sam spolu vychovávajú troch synov – Rocket Zot (nar. 2015), Racer (nar. 2016) a River (nar. 2020). Herec si prísne stráži súkromie a nepoužíva žiadne sociálne siete, čo jeho manželka označuje za kľúč k ich pokojnému rodinnému životu v New Yorku.

V minulosti vlastnili luxusné nehnuteľnosti v Los Angeles (na Sunset Strip) a na Havaji, no tie predali. Presun do New Yorku ovplyvnili aj prísnejšie štátne zákony na ochranu súkromia pred dotieravými fotografmi, s ktorými mal Worthington v minulosti potýčky. Herec v rozhovoroch uviedol, že New York miluje najmä preto, že mu poskytuje úplnú anonymitu, nikto si ho na ulici nevšíma a môže tam viesť normálny život.

Okrem mestského bytu v New Yorku vlastní rodina aj vidiecke sídlo v severnej časti štátu New York. Tento pozemok s rozlohou približne tri hektáre zahŕňa aj vlastné súkromné jazero a slúži im ako únik z mesta.

Viac o téme: Sam Worthington
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dana Morávková
Dana Morávková dostala ponuku na sobáš na druhom rande: Tvrdá rada od mamičky!
Osobnosti
Krst knihy Emila Horvátha,
Richterová a Horváth sú spolu už 55 rokov: Majú len JEDNU svadobnú fotku, oddával ich opitý úradník
Osobnosti
Prežila alkoholizmus, vyhadzov zo
Prežila alkoholizmus, vyhadzov zo seriálu i smrteľnú chorobu: Dnes fanúšikovia Selmu nespoznávajú
Osobnosti
Tanec s vlkmi vystrelil
Tanec s vlkmi vystrelil Greena medzi elitu, aj tak si chcel siahnuť na život: Utajená rodinná kríza
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Futbal-NL: tréner Slovana Y. Touré pred zápasom LM so švédskym tímom Mjällby AIF
Futbal-NL: tréner Slovana Y. Touré pred zápasom LM so švédskym tímom Mjällby AIF
Futbal
Futbal-NL: tréner Podbrezovej Š. Markulík: Katastrofa, vôbec sme do zápasu nenastúpili dobre
Futbal-NL: tréner Podbrezovej Š. Markulík: Katastrofa, vôbec sme do zápasu nenastúpili dobre
Futbal
Futbal-NL: Slovan Bratislava - Železiarne Podbrezová 3:0, tréner Y. Touré: Celkovo to mohlo byť ešte lepšie
Futbal-NL: Slovan Bratislava - Železiarne Podbrezová 3:0, tréner Y. Touré: Celkovo to mohlo byť ešte lepšie
Futbal

Domáce správy

Tragická nehoda pri Betliari:
Tragická nehoda pri Betliari: Po zrážke s autom zomrel chodec!
Domáce
Záchranár HZS naviguje vrtuľník
Poľský horolezec zahynul v Tatrách po páde pod Východnou Žeruchovou vežou
Domáce
Robert Fico
Premiér verí, že na konci augusta Slovalco spustí výrobu hliníka
Domáce
Stará Ľubovňa začala výstavbu cyklotrasy do Novej Ľubovne, súčasti Eurovela 11
Stará Ľubovňa začala výstavbu cyklotrasy do Novej Ľubovne, súčasti Eurovela 11
Prešov

Zahraničné

FOTO Fotka banánov pobláznila internet:
Fotka banánov pobláznila internet: Vyberáte si správny kúsok? Rozdiel nie je len v chuti
Zahraničné
Na Sicílii v meste
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE V dovolenkovom raji sa ZRÚTILA obytná budova, následne vypukol POŽIAR!
Zahraničné
Na albánskej pláži Capo
NEČAKANÝ NÁLEZ Po ležadlách v Taliansku sa zľahla zem, dnes stoja na pláži v TEJTO krajine!
Zahraničné
TRAGÉDIA v centre Moskvy:
TRAGÉDIA v centre Moskvy: Výbuch v reštaurácii si vyžiadal mŕtvych aj desiatky zranených!
Zahraničné

Prominenti

Sam Worthington
Hviezdu Avatara sláva takmer zničila: Pitie, bitky, zatknutia! Záchrana v hodine dvanástej
Osobnosti
Horúce FOTO slovenskej herečky:
Horúce FOTO slovenskej herečky: Zapózovala v tangáčoch!
Domáci prominenti
Tori Spelling a Jennie
Koniec legendárneho priateľstva?! Tori urobila rázny krok ZA CHRBTOM kamarátky: Reakcia Jennie
Zahraniční prominenti
Karin Olasová a Přemysl
Čakala na to 15 rokov: ZÁSNUBY známej hereckej dvojice! Prvý pokus skončil fiaskom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nočná mora tesne pred
Nočná mora tesne pred svadbou: Nevesta sa zobudila s viac ako 50 štípancami, nepomáhali ani lieky
Zaujímavosti
Obličky v lete trpia
Obličky v lete trpia viac, než si myslíte: 3 zdravé recepty na ich podporu
vysetrenie.sk
Koľkokrát denne je normálne
Koľkokrát denne je normálne prdieť? Vedci sledovali tisíce ľudí, jedna veková skupina vedie
Zaujímavosti
Myslíte si, že by
Myslíte si, že by ste spoznali topiaceho sa človeka? Odborníci varujú
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

TOP 10 európskych ostrovov na dovolenku v roku 2026: Rebríčku vládnu dve obľúbené krajiny!
TOP 10 európskych ostrovov na dovolenku v roku 2026: Rebríčku vládnu dve obľúbené krajiny!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!

Šport

Košice doma stratili dvojgólové vedenie: V parádnej 6-gólovej prestrelke sa zrodila remíza
Košice doma stratili dvojgólové vedenie: V parádnej 6-gólovej prestrelke sa zrodila remíza
Niké liga
Slovan aj v druhom zápase Niké ligy s čistým kontom: Belasí zvíťazili rozdielom triedy
Slovan aj v druhom zápase Niké ligy s čistým kontom: Belasí zvíťazili rozdielom triedy
Niké liga
Kto by to bol povedal: Syn legendárneho hudobníka podpísal zmluvu v Nemecku
Kto by to bol povedal: Syn legendárneho hudobníka podpísal zmluvu v Nemecku
Nemecko
Blíži sa najbrutálnejší prestup leta? Vinícus sa mal dohodnúť na podmienkach zmluvy
Blíži sa najbrutálnejší prestup leta? Vinícus sa mal dohodnúť na podmienkach zmluvy
Premier League

Auto-moto

Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Prostredie práce
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Pre zamestnávateľov

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Rady a tipy
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Prúdové Gerany mali ukrajinským interceptorom uletieť. Teraz ich loví pickup s raketami Hellfire
VIDEO: Prúdové Gerany mali ukrajinským interceptorom uletieť. Teraz ich loví pickup s raketami Hellfire
Armádne technológie
Ako bude vyzerať vojna vo vesmíre? Rusko už dnes špehuje európske satelity. Čína ukázala, že ich dokáže zostreliť
Ako bude vyzerať vojna vo vesmíre? Rusko už dnes špehuje európske satelity. Čína ukázala, že ich dokáže zostreliť
Armádne technológie
Ako zistiť, či Google nahráva tvoj hlas? Toto nastavenie ti ukáže, či má uložené tvoje hlasové nahrávky
Ako zistiť, či Google nahráva tvoj hlas? Toto nastavenie ti ukáže, či má uložené tvoje hlasové nahrávky
Bezpečnosť
Sam Altman tvrdí, že už žijeme v singularite. Incident, pri ktorom AI agent unikol zo sandboxu, však ukazuje niečo iné
Sam Altman tvrdí, že už žijeme v singularite. Incident, pri ktorom AI agent unikol zo sandboxu, však ukazuje niečo iné
Umelá inteligencia

TN LIVE

Nie je to len čokoláda. Tieto bežné potraviny môžu vášho psa stáť život
Nie je to len čokoláda. Tieto bežné potraviny môžu vášho psa stáť život
Zahraničné
Vypadáva vám viac vlasov ako zvyčajne? Odborníci radia, čo robiť
Vypadáva vám viac vlasov ako zvyčajne? Odborníci radia, čo robiť
Zahraničné
FOTO: Na letisku objavili v batožine päť delových gúľ. Cestujúca tvrdila, že o nich netušila
FOTO: Na letisku objavili v batožine päť delových gúľ. Cestujúca tvrdila, že o nich netušila
Zahraničné
Plakala, keď počula, koľko bude stáť prerábka. Stomatológ varuje pred lacnými zákrokmi v zahraničí
Plakala, keď počula, koľko bude stáť prerábka. Stomatológ varuje pred lacnými zákrokmi v zahraničí
Domáce

Bývanie

Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život

Pre kutilov

Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie vzhľad ani peniaze: Toto robí podľa žien chlapa najpríťažlivejším
Partnerské vzťahy
Nie vzhľad ani peniaze: Toto robí podľa žien chlapa najpríťažlivejším
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fotka banánov pobláznila internet:
Zahraničné
Fotka banánov pobláznila internet: Vyberáte si správny kúsok? Rozdiel nie je len v chuti
Na Sicílii v meste
Zahraničné
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE V dovolenkovom raji sa ZRÚTILA obytná budova, následne vypukol POŽIAR!
Na albánskej pláži Capo
Zahraničné
NEČAKANÝ NÁLEZ Po ležadlách v Taliansku sa zľahla zem, dnes stoja na pláži v TEJTO krajine!
Známe more obsadil obávaný
Zahraničné
Známe more obsadil obávaný KANIBAL: Celý život pod hladinou môže SKOLABOVAŤ, požiera takmer všetko!

Ďalšie zo Zoznamu