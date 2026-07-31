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ZÚFALSTVO na palube: Cestujúci zostali HODINY uväznení v lietadle! Tvrdia, že vodu dostali až tesne pred odletom

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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VALENCIA - Návrat zo španielskej Valencie sa pre približne 200 cestujúcich zmenil na hororový zážitok. Pre nepriaznivé počasie ich lietadlo nemohlo odštartovať podľa plánu, no namiesto možnosti vystúpiť zostali celé hodiny uväznení na palube. Niektorí tvrdia, že počas čakania nedostali takmer žiadne informácie ani občerstvenie.

Pánsky výlet do Španielska sa pre 25-ročného Rakúšana skončil nepríjemným zážitkom, píšu noviny Heute. Lietadlo známej nízkonákladovej spoločnosti malo počas minulého víkendu odletieť z Valencie podľa plánu, no štart skomplikovala silná búrka nad Francúzskom.

Namiesto toho, aby cestujúcim umožnili dočasne opustiť lietadlo, muselo podľa ich slov približne 200 ľudí zostať sedieť na svojich miestach celé hodiny. „Nemali sme dostatok informácií. Po dvoch hodinách meškania sa nálada na palube začala prudko zhoršovať,“ opísal jeden z pasažierov.

Pilot musel upokojovať situáciu

Napätie na palube postupne eskalovalo natoľko, že z kokpitu vyšiel aj pilot. Podľa svedkov upozornil rozčúlených cestujúcich, že ak sa situácia neupokojí, niektorých nemusí na let vôbec vziať.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Dvadsaťpäťročný cestujúci tvrdí, že na palube strávili takmer päť hodín bez jedla a s minimálnym prísunom vody. „Zdalo sa, že letecká spoločnosť zakázala posádke rozdávať bezplatné občerstvenie. Dlhé hodiny sme nedostali vôbec nič. Až tesne pred odletom začali niektorým rozdávať vodu do plastových pohárov,“ uviedol. Podľa jeho slov padali smerom k palubnému personálu aj vulgárne nadávky od nahnevaných cestujúcich.

Sťažnosť na leteckú spoločnosť

Cestujúci medzičasom podal oficiálnu sťažnosť. Tvrdí, že situáciu bolo možné zvládnuť oveľa lepšie. Podľa neho medzitým odlietali iné lietadlá, zatiaľ čo ich let bol neustále odsúvaný na neskorší čas. Najviac ho však pobúrilo, že napriek viacerým oznámeniam nikdy nedošlo k sľubovanému dočasnému vystúpeniu z lietadla.

„Myslím si, že sa tomu vyhli najmä kvôli nákladom,“ domnieva sa. Lietadlo napokon pristálo na letisku vo Viedni až o 2.48 h nadránom. „Našťastie ma prišla vyzdvihnúť rodina, takže som nemusel platiť taxík. Ale dlhé čakanie a neistota boli veľmi nepríjemné aj pre nich,“ dodal.

Mladík teraz od leteckej spoločnosti žiada primeranú finančnú kompenzáciu. Obáva sa však, že dopravca sa bude odvolávať na mimoriadne okolnosti – nepriaznivé počasie, ktoré sa v leteckej doprave považuje za vyššiu moc.

Stanovisko leteckej spoločnosti v čase zverejnenia prípadu ešte nebolo známe.

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