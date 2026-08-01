Sobota1. august 2026, meniny má Božidara, zajtra Gustáv

Nočná mora tesne pred svadbou: Nevesta sa zobudila s viac ako 50 štípancami, nepomáhali ani lieky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

PALMA DE MALLORCA – Svadba na Malorke mala byť rozprávkovým zážitkom, no dva dni pred obradom prišla nepríjemná komplikácia. Američanke Auji Smithovej sa v ubytovaní pokazila klimatizácia, a tak s partnerom spali pri otvorených dverách. Do izby sa však dostali desiatky komárov. V deň svadby sa nevesta zobudila s viac ako 50 výrazne opuchnutými štípancami po tele.

Auja Smithová z amerického Indianapolisu si 5. júna vzala na španielskom ostrove Malorka svojho 30-ročného partnera Nikhiho Singha. Svadobné oslavy však krátko pred veľkým dňom narušila situácia, ktorú dvojica rozhodne nečakala.

Dvadsaťšesťročná Auja, ktorá pracuje v oblasti predaja komerčného umenia, sa s budúcim manželom ubytovala v dovolenkovom dome. Dve noci pred svadbou im však prestala fungovať klimatizácia. Keďže v izbe bolo príliš horúco, rozhodli sa spať s otvorenými dverami. Tým však nechtiac pozvali dovnútra množstvo komárov.

Ako informoval portál What’s The Jam, Auja sa nasledujúce ráno zobudila s desiatkami červených štípancov po celom tele. Spočiatku boli iba ploché a začervenané, no už vtedy ju ich množstvo vystrašilo.

„Zobudila som sa dve noci pred svadbou a mala som štípance úplne všade. Boli však ploché a iba červené. Vystrašila som sa,“ opísala.

Skutočný rozsah problému pochopila až v momente, keď otvorila dvere šatníka. Podľa jej slov sa v ňom ukrývalo viac ako 50 komárov. Dvojica preto okamžite vyrazila kúpiť prípravok proti hmyzu, aby zabránila ďalším štípancom.

V deň svadby prišiel šok

Situácia sa však namiesto zlepšenia ešte zhoršila. Keď sa Auja ráno v deň svadby zobudila, dovtedy relatívne nenápadné červené bodky boli výrazne opuchnuté.

Nevesta sa pritom snažila problém riešiť už deň predtým. Užívala antihistaminiká a na niektoré miesta si dokonca nalepila náplasti určené na vyrážky. Ani to však opuchu nezabránilo.

V deň obradu preto siahla po ďalších liekoch na alergiu, kréme s antihistaminikom a štípance si chladila ľadom. Podľa jej slov však nepomáhalo prakticky nič.

Psychicky najťažší moment prišiel počas príprav na obrad. Keď muži odišli vybavovať posledné povinnosti a Auja zostala v dome s kamarátkami, premohli ju emócie.

„Keď som sa konečne začala pripravovať, jednoducho som sa zrútila a rozplakala,“ priznala. Následne sa však rozhodla situáciu prijať a nedovoliť jej, aby pokazila celý svadobný deň.

Zachraňoval ju mejkap

Pôvodne plánovala veľmi prirodzené líčenie. Pre výrazné opuchy však nakoniec musela použiť niekoľko vrstiev mejkapu.

„Nakoniec som mala päť vrstiev make-upu a fotografke som povedala, že dúfam, že je dobrá vo Photoshope,“ zavtipkovala nevesta.

Napriek nepríjemnosti si Auja svadbu užila a dnes celý incident vníma s väčším nadhľadom. Budúcim nevestám, ktoré plánujú svadbu v zahraničí, však odporúča pripraviť sa aj na situácie, ktoré by im za normálnych okolností ani nenapadli.

Varuje najmä pred spaním s otvorenými oknami či dverami v teplých destináciách. Zároveň odporúča pribaliť si základné lieky a prípravky, ktoré by mohli pomôcť pri neočakávaných zdravotných problémoch.

Dokonalosť nie je najdôležitejšia

S odstupom času však Američanka tvrdí, že nepríjemný zážitok jej priniesol aj dôležité uvedomenie. Podľa nej sa na takmer každej svadbe niečo pokazí a práve nečakané momenty sa napokon často stanú súčasťou spomienok na celý deň.

Auja preto nechce, aby sa budúce nevesty príliš sústredili na absolútnu dokonalosť. Napriek viac ako 50 štípancom totiž dostala to, na čom jej záležalo najviac – vydala sa za človeka, ktorého miluje.

„Nakoniec som si vzala lásku svojho života a bola to tá najkrajšia rozprávková svadba, akú som si mohla priať,“ uzavrela.


 

Viac o téme: NevestaKomáreMalorkaŠtípance
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pozor na komáre! WHO
Pozor na komáre! WHO varuje pred nárastom nebezpečného vírusu v Európe
Domáce
Turisti sú v šoku:
Turisti sú v šoku: Invázia komárov na chorvátskom pobreží! Miestami ich sú celé roje
Zahraničné
Ilustračné foto
Na európskom letisku sa vyskytla MALÁRIA: Hlásia prípady nákazy, v lietadle našli jediného komára!
Zahraničné
Natália Puklušová je na
Nevinné uštipnutie sa zmenilo na nočnú moru! Známa herečka skončila v nemocnici: Nemôžem chodiť...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

2. ročník Medzinárodného krajanského festivalu
2. ročník Medzinárodného krajanského festivalu
Správy
Čakala na to 15 rokov: ZÁSNUBY známej hereckej dvojice! Prvý pokus skončil fiaskom
Čakala na to 15 rokov: ZÁSNUBY známej hereckej dvojice! Prvý pokus skončil fiaskom
Prominenti
Versače pení od zlosti: Toto čudo-judo medzi slušných ľudí nepatrí! Koho takto kruto ponížil?
Versače pení od zlosti: Toto čudo-judo medzi slušných ľudí nepatrí! Koho takto kruto ponížil?
Prominenti

Domáce správy

Slovensko čaká EXTRÉMNA nedeľa:
Slovensko čaká EXTRÉMNA nedeľa: Teploty môžu prekročiť 38 stupňov, hrozia aj búrky s krúpami
Domáce
FOTO V obci Radzovce horí
V obci Radzovce horí lesný porast: Zasahuje 40 hasičov vrátane dobrovoľných
Domáce
AKTUÁLNE Železničná doprava pri
AKTUÁLNE Železničná doprava pri Nitre je prerušená: Vlak sa zrazil s vozidlom
Domáce
AKTUÁLNE Vypukol veľký požiar: Zasahujú desiatky hasičov. Prvé INFO a FOTO z miesta
AKTUÁLNE Vypukol veľký požiar: Zasahujú desiatky hasičov. Prvé INFO a FOTO z miesta
Banská Bystrica

Zahraničné

Delikventi vypustili počas jazdy
CHAOS v pražskom metre: Skupina mladíkov počas jazdy odistila hasiaci prístroj! Všetko si natáčali na VIDEO
Zahraničné
DRÁMA na horskej ceste:
DRÁMA na horskej ceste: Muž stál na krajnici, zozadu sa priblížil MEDVEĎ! VIDEO, z ktorého tuhne krv v žilách
Zahraničné
Ilustračné foto
EÚ bude v utorok rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta
Zahraničné
Tisíce turistov čakali pod
Tisíce turistov čakali pod ikonickým masívom: VIDEO nekonečného radu ľudí! KRITIKA, miestni sú znepokojení
Zahraničné

Prominenti

Tori Spelling a Jennie
Koniec legendárneho priateľstva?! Tori urobila rázny krok ZA CHRBTOM kamarátky: Reakcia Jennie
Zahraniční prominenti
Karin Olasová a Přemysl
Čakala na to 15 rokov: ZÁSNUBY známej hereckej dvojice! Prvý pokus skončil fiaskom
Domáci prominenti
Prehliadka Jožka Lombardiho, na
Versače pení od zlosti: Toto čudo-judo medzi slušných ľudí nepatrí! Koho takto kruto ponížil?
Domáci prominenti
Cristiano Ronaldo
Nemusí streliť gól, aby ovládol internet! Ronaldo so synom ukázali svaly: Chcú odpútať pozornosť od svadby?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nočná mora tesne pred
Nočná mora tesne pred svadbou: Nevesta sa zobudila s viac ako 50 štípancami, nepomáhali ani lieky
Zaujímavosti
Obličky v lete trpia
Obličky v lete trpia viac, než si myslíte: 3 zdravé recepty na ich podporu
vysetrenie.sk
Koľkokrát denne je normálne
Koľkokrát denne je normálne prdieť? Vedci sledovali tisíce ľudí, jedna veková skupina vedie
Zaujímavosti
Myslíte si, že by
Myslíte si, že by ste spoznali topiaceho sa človeka? Odborníci varujú
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!

Šport

Slovan aj v druhom zápase Niké ligy s čistým kontom: Belasí zvíťazili rozdielom triedy
Slovan aj v druhom zápase Niké ligy s čistým kontom: Belasí zvíťazili rozdielom triedy
Niké liga
FC Košice – AS Trenčín: Online prenos z 2. kola Niké ligy
FC Košice – AS Trenčín: Online prenos z 2. kola Niké ligy
Niké liga
Kto by to bol povedal: Syn legendárneho hudobníka podpísal zmluvu v Nemecku
Kto by to bol povedal: Syn legendárneho hudobníka podpísal zmluvu v Nemecku
Nemecko
Blíži sa najbrutálnejší prestup leta? Vinícus sa mal dohodnúť na podmienkach zmluvy
Blíži sa najbrutálnejší prestup leta? Vinícus sa mal dohodnúť na podmienkach zmluvy
Premier League

Auto-moto

Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Prostredie práce
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Pre zamestnávateľov

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Rady a tipy
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Prúdové Gerany mali ukrajinským interceptorom uletieť. Teraz ich loví pickup s raketami Hellfire
VIDEO: Prúdové Gerany mali ukrajinským interceptorom uletieť. Teraz ich loví pickup s raketami Hellfire
Armádne technológie
Ako bude vyzerať vojna vo vesmíre? Rusko už dnes špehuje európske satelity. Čína ukázala, že ich dokáže zostreliť
Ako bude vyzerať vojna vo vesmíre? Rusko už dnes špehuje európske satelity. Čína ukázala, že ich dokáže zostreliť
Armádne technológie
Ako zistiť, či Google nahráva tvoj hlas? Toto nastavenie ti ukáže, či má uložené tvoje hlasové nahrávky
Ako zistiť, či Google nahráva tvoj hlas? Toto nastavenie ti ukáže, či má uložené tvoje hlasové nahrávky
Bezpečnosť
Sam Altman tvrdí, že už žijeme v singularite. Incident, pri ktorom AI agent unikol zo sandboxu, však ukazuje niečo iné
Sam Altman tvrdí, že už žijeme v singularite. Incident, pri ktorom AI agent unikol zo sandboxu, však ukazuje niečo iné
Umelá inteligencia

TN LIVE

Cesta Šutaja Eštoka na Formulu 1 má ďalšie otázniky. Polícia však prípad opäť uzavrela
Cesta Šutaja Eštoka na Formulu 1 má ďalšie otázniky. Polícia však prípad opäť uzavrela
Domáce
Podvodníci obrali obec o 110-tisíc eur. Starostku presviedčali celé hodiny
Podvodníci obrali obec o 110-tisíc eur. Starostku presviedčali celé hodiny
Domáce
Prieskum ukázal, čo Slovákov v mestách hnevá najviac. Odpoveď je jednoznačná
Prieskum ukázal, čo Slovákov v mestách hnevá najviac. Odpoveď je jednoznačná
Domáce
Nedeľa prinesie dve tváre počasia. Takmer 40 °C aj silné búrky
Nedeľa prinesie dve tváre počasia. Takmer 40 °C aj silné búrky
Domáce

Bývanie

Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!

Pre kutilov

Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie vzhľad ani peniaze: Toto robí podľa žien chlapa najpríťažlivejším
Partnerské vzťahy
Nie vzhľad ani peniaze: Toto robí podľa žien chlapa najpríťažlivejším
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Delikventi vypustili počas jazdy
Zahraničné
CHAOS v pražskom metre: Skupina mladíkov počas jazdy odistila hasiaci prístroj! Všetko si natáčali na VIDEO
DRÁMA na horskej ceste:
Zahraničné
DRÁMA na horskej ceste: Muž stál na krajnici, zozadu sa priblížil MEDVEĎ! VIDEO, z ktorého tuhne krv v žilách
AKTUÁLNE Železničná doprava pri
Domáce
AKTUÁLNE Železničná doprava pri Nitre je prerušená: Vlak sa zrazil s vozidlom
Tisíce turistov čakali pod
Zahraničné
Tisíce turistov čakali pod ikonickým masívom: VIDEO nekonečného radu ľudí! KRITIKA, miestni sú znepokojení

Ďalšie zo Zoznamu