Nočná mora tesne pred svadbou: Nevesta sa zobudila s viac ako 50 štípancami, nepomáhali ani lieky

PALMA DE MALLORCA – Svadba na Malorke mala byť rozprávkovým zážitkom, no dva dni pred obradom prišla nepríjemná komplikácia. Američanke Auji Smithovej sa v ubytovaní pokazila klimatizácia, a tak s partnerom spali pri otvorených dverách. Do izby sa však dostali desiatky komárov. V deň svadby sa nevesta zobudila s viac ako 50 výrazne opuchnutými štípancami po tele.
Auja Smithová z amerického Indianapolisu si 5. júna vzala na španielskom ostrove Malorka svojho 30-ročného partnera Nikhiho Singha. Svadobné oslavy však krátko pred veľkým dňom narušila situácia, ktorú dvojica rozhodne nečakala.
Dvadsaťšesťročná Auja, ktorá pracuje v oblasti predaja komerčného umenia, sa s budúcim manželom ubytovala v dovolenkovom dome. Dve noci pred svadbou im však prestala fungovať klimatizácia. Keďže v izbe bolo príliš horúco, rozhodli sa spať s otvorenými dverami. Tým však nechtiac pozvali dovnútra množstvo komárov.
Ako informoval portál What’s The Jam, Auja sa nasledujúce ráno zobudila s desiatkami červených štípancov po celom tele. Spočiatku boli iba ploché a začervenané, no už vtedy ju ich množstvo vystrašilo.
„Zobudila som sa dve noci pred svadbou a mala som štípance úplne všade. Boli však ploché a iba červené. Vystrašila som sa,“ opísala.
Skutočný rozsah problému pochopila až v momente, keď otvorila dvere šatníka. Podľa jej slov sa v ňom ukrývalo viac ako 50 komárov. Dvojica preto okamžite vyrazila kúpiť prípravok proti hmyzu, aby zabránila ďalším štípancom.
V deň svadby prišiel šok
Situácia sa však namiesto zlepšenia ešte zhoršila. Keď sa Auja ráno v deň svadby zobudila, dovtedy relatívne nenápadné červené bodky boli výrazne opuchnuté.
Nevesta sa pritom snažila problém riešiť už deň predtým. Užívala antihistaminiká a na niektoré miesta si dokonca nalepila náplasti určené na vyrážky. Ani to však opuchu nezabránilo.
V deň obradu preto siahla po ďalších liekoch na alergiu, kréme s antihistaminikom a štípance si chladila ľadom. Podľa jej slov však nepomáhalo prakticky nič.
Psychicky najťažší moment prišiel počas príprav na obrad. Keď muži odišli vybavovať posledné povinnosti a Auja zostala v dome s kamarátkami, premohli ju emócie.
„Keď som sa konečne začala pripravovať, jednoducho som sa zrútila a rozplakala,“ priznala. Následne sa však rozhodla situáciu prijať a nedovoliť jej, aby pokazila celý svadobný deň.
Zachraňoval ju mejkap
Pôvodne plánovala veľmi prirodzené líčenie. Pre výrazné opuchy však nakoniec musela použiť niekoľko vrstiev mejkapu.
„Nakoniec som mala päť vrstiev make-upu a fotografke som povedala, že dúfam, že je dobrá vo Photoshope,“ zavtipkovala nevesta.
Napriek nepríjemnosti si Auja svadbu užila a dnes celý incident vníma s väčším nadhľadom. Budúcim nevestám, ktoré plánujú svadbu v zahraničí, však odporúča pripraviť sa aj na situácie, ktoré by im za normálnych okolností ani nenapadli.
Varuje najmä pred spaním s otvorenými oknami či dverami v teplých destináciách. Zároveň odporúča pribaliť si základné lieky a prípravky, ktoré by mohli pomôcť pri neočakávaných zdravotných problémoch.
Dokonalosť nie je najdôležitejšia
S odstupom času však Američanka tvrdí, že nepríjemný zážitok jej priniesol aj dôležité uvedomenie. Podľa nej sa na takmer každej svadbe niečo pokazí a práve nečakané momenty sa napokon často stanú súčasťou spomienok na celý deň.
Auja preto nechce, aby sa budúce nevesty príliš sústredili na absolútnu dokonalosť. Napriek viac ako 50 štípancom totiž dostala to, na čom jej záležalo najviac – vydala sa za človeka, ktorého miluje.
„Nakoniec som si vzala lásku svojho života a bola to tá najkrajšia rozprávková svadba, akú som si mohla priať,“ uzavrela.