Experti z OSN odhaľujú zákulisie vojny v Sudáne: Lietadlá mali prepravovať žoldnierov, zbrane aj drony

CHARTÚM - Experti z Organizácie Spojených národov (OSN) zistili, že lietadlá typu Boeing 727, ktoré agentúra Reuters spája s obchodnou sieťou amerického vojenského dodávateľa, prepravovala žoldnierov, zbrane a drony pre sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF). Vyplýva to z návrhu správy OSN, ktorá má byť zverejnená v septembri.
Tieto zistenia prinášajú ďalšie dôležité podrobnosti o úlohe, ktorú tieto lietadlá zohrali pri podpore RSF, ktoré vyšetrovatelia OSN obvinili z páchania genocídy v sudánskom regióne Dárfúr.
„Skupina (expertov) dostala spoľahlivé informácie od štyroch zdrojov, podľa ktorých lietadlá prepravili bojovníkov RSF a žoldnierov, ako aj vojenské vybavenie vrátane dronov a zbraní,“ uvádza sa v správe, v ktorej sú ako zdroje informácií citovaní dvaja očití svedkovia v meste Nyala - hlavnom vojenskom a logistickom centre RSF v Dárfúre - a správy od dvoch členských štátov OSN.
Vyšetrovanie sledovalo tri staršie lietadlá
Vyšetrovanie Reuters zverejnené 15. júla sledovalo tri staršie lietadlá typu Boeing prevádzkované spoločnosťami napojenými na Stevena Shaulisa, bývalého vojaka špeciálnych síl americkej armády a dlhoročného dodávateľa služieb vláde USA, z letiska v Čade do logistických centier využívaných RSF v Sudáne, Líbyi a Somálsku.
Agentúra uviedla, že na palube jedného stroja boli bojovníci RSF, keď bolo v máji 2025 zničené. Obsah nákladu lietadiel však zostal z veľkej časti záhadou. Reuters nenašiel žiadny dôkaz o tom, že Shaulis a jeho spoločnosti boli sankcionované alebo obvinené z protiprávneho konania zo strany úradov.
Žiadne z lietadiel typu Boeing nemalo povolenie
V správe OSN je uvedené, že tri lietadlá typu Boeing 727 sa objavili v Čade a od novembra 2024 operovali z vojenskej plochy letiska v N'Djamene. Od januára do júla 2026 pristálo v noci niekoľko Boeingov a niekoľko strojov Iľjušin Il-76 na letisku v sudánskom meste Nyala.
Čadský úrad civilného letectva tvrdí, že žiadne z lietadiel typu Boeing nemalo povolenie na prevádzku z územia krajiny. Zdôraznil tiež, že nespravuje vojenské letectvo a ani neposkytuje služby zodpovedné za sledovanie pohybov lietadiel. Správu OSN vypracovala skupina expertov pre Sudán, ktorú Bezpečnostná rada (BR) OSN poverila monitorovaním zbrojného embarga uvaleného na Dárfúr v roku 2004. Návrh správy predložili BR OSN na posúdenie pred jej zverejnením, informuje Reuters.