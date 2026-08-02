Fotka banánov pobláznila internet: Vyberáte si správny kúsok? Rozdiel nie je len v chuti

BRATISLAVA – Diskusia o správnom výbere potravín dokáže na internete rozpútať nečakanú vlnu záujmu. Najnovší vizuálny experiment zachytávajúci jednotlivé štádiá zrelosti banánov podnietil tisíce ľudí k debate o tom, ktoré kúsky sú najchutnejšie. Odborníci na výživu však upozorňujú, že okrem chuti rozhodujú aj odlišné vlastnosti, ktorými toto ovocie v rôznych fázach disponuje.
Podnetom pre rozsiahlu diskusiu sa stala fotografia publikovaná na sociálnej sieti Instagram, na ktorej boli v kruhovom usporiadaní zobrazené banány v pätnástich rôznych stupňoch zrelosti – od úplne zelených až po tmavohnedé. Autor príspevku vyzval používateľov, aby označili svoj ideálny kúsok, pričom väčšina reagujúcich preferovala stredne zrelé až mierne bodkované ovocie.
Otázka výberu však nemá len estetický či chuťový rozmer. Podľa expertov na výživu sa síce celkový obsah základných živín a draslíka v ovocí s postupujúcim časom zásadne nemení, transformáciou však prechádza jeho chemické zloženie, čo ovplyvňuje spracovanie v ľudskom organizme.
Zelené pre diabetikov, hnedé ako nálož antioxidantov
Menej zrelé, zelené banány obsahujú vysoké percento takzvaného rezistentného škrobu. Ide o zložku, ktorú ľudské telo nedokáže priamo stráviť, no slúži ako výživa pre prospešné baktérie v črevnom mikrobióme. Keďže sa tento škrob ešte nepremenil na jednoduché cukry, zelenšie kúsky nespôsobujú prudký nárast hladiny glukózy v krvi, a sú preto vhodnejšou voľbou pre ľudí trpiacich cukrovkou.
Postupným zrením sa škrob mení na cukor, vďaka čomu je žlté ovocie so začínajúcimi tmavými škvrnami oveľa ľahšie stráviteľné a ideálne pre osoby s citlivým trávením. Pri takmer úplne hnedých banánoch dochádza navyše k rozpadu chlorofylu a vzniku nových foriem látok, čo výrazne zvyšuje hladinu obsiahnutých antioxidantov.
Špecialisti sa zhodujú, že pre zdravého človeka predstavuje konzumácia banánu v akejkoľvek fáze prínos. Konečné rozhodnutie tak závisí predovšetkým od individuálnych zdravotných potrieb a osobných chuťových preferencií.
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