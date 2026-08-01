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Horúce FOTO slovenskej herečky: Zapózovala v tangáčoch!

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(Zdroj: TV Joj)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Slovenská herečka Jana Wagnerová rozpálila sociálne siete. Z oddychu pri vode zverejnila odvážny záber v drobných tangových bikinách.

Slovenská herečka Jana Wagnerová si užíva letné dni naplno a fanúšikom dopriala pohľad pre Bohov. Na svojom Instagrame zverejnila poriadne odvážny záber z piesočnej pláže. Pred objektívom svojho telefónu zapózovala iba v drobných tangových bikinách. Mini plavky zvýraznili jej vyšportovanú postavu.

Herečka patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu, no svoje súkromie si väčšinou stráži. O to väčšiu pozornosť vzbudia momenty, keď fanúšikom dovolí nahliadnuť do svojho voľného času. Letná fotografia v bikinách tak rozhodne nezostala bez povšimnutia.

Horúce FOTO slovenskej herečky:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Instagram JW)

Viac o téme: Jana Wagnerová
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