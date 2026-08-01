Horúce FOTO slovenskej herečky: Zapózovala v tangáčoch!

(Zdroj: TV Joj)
BRATISLAVA - Slovenská herečka Jana Wagnerová rozpálila sociálne siete. Z oddychu pri vode zverejnila odvážny záber v drobných tangových bikinách.
Slovenská herečka Jana Wagnerová si užíva letné dni naplno a fanúšikom dopriala pohľad pre Bohov. Na svojom Instagrame zverejnila poriadne odvážny záber z piesočnej pláže. Pred objektívom svojho telefónu zapózovala iba v drobných tangových bikinách. Mini plavky zvýraznili jej vyšportovanú postavu.
Herečka patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu, no svoje súkromie si väčšinou stráži. O to väčšiu pozornosť vzbudia momenty, keď fanúšikom dovolí nahliadnuť do svojho voľného času. Letná fotografia v bikinách tak rozhodne nezostala bez povšimnutia.
(Zdroj: Instagram JW)