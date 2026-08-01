Sobota1. august 2026, meniny má Božidara, zajtra Gustáv

OBROVSKÉ NEŠŤASTIE V dovolenkovom raji sa ZRÚTILA obytná budova, následne vypukol POŽIAR!

Na Sicílii v meste Messine sa zrútila obytná budova s obchodmi. V čase nešťastia v nej boli ľudia.
Na Sicílii v meste Messine sa zrútila obytná budova s obchodmi. V čase nešťastia v nej boli ľudia. (Zdroj: X/ Gabriele Parpiglia/Vigili del Fuoco)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

SICÍLIA – Na východnom pobreží Sicílie sa odohrala veľká dráma. Budova s viacerými poschodiami sa náhle zrútila počas popoludňajších hodín. Na miesto boli okamžite vyslaní hasiči, ktorí operovali spoločne so psovodmi aj horskými záchranármi. Nie je jasné, koľko ľudí skončilo pod sutinami. Celý priestor monitorovali zo vzduchu drony.

Na talianskej Sicílii pri meste Messina sa vo štvrtok 30. júna o 16:00 miestneho času zrútila budova, v ktorej boli byty aj obchody. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné tímy a hasiči USAR, ktoré pod troskami hľadali možných preživších tohto nešťastia. Podľa doterajších oficiálnych údajov je nezvestných 6 ľudí. Až štyria majú by členmi jednej rodiny. Neoficiálne údaje hovoria o 7 nezvestných. Informuje o tom en insole24ore.

Supermarket, terasa a bytové jednotky 

Budova mala podľa oficiálnych údajov rozlohu 2 500 metrov štvorcových a postavili ju ešte v 80. rokoch 20. storočia. Na prízemí a prvom poschodí bol supermarket a ďalšie menšie obchody. Na druhom poschodí stáli 4 byty a terasa. Ako prví kontaktovali hasičov rodinní príslušníci, ktorí sa nemohli spojiť s príbuznými v spomínaných bytoch. 

Narušenie statiky počas údržbárskych prác 

Na miesto nehody dorazil aj mestský prokurátor, ktorý oznámil, že bolo spustené vyšetrovanie s cieľom zistiť priamu príčinu zrútenia budovy.

Spočiatku sa hovorilo o výbuchu plynu, ale problémom mohla byť skôr porucha konštrukcie. Starosta Filippo Basile uviedol, že zrútenie budovy nevyvolal žiadny výbuch, ako sa pôvodne predpokladalo: "Na prízemí sa vykonávali údržbárske práce, pri ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k porušeniu statiky a budova sa následne zrútila."

Tri osoby previezli do nemocnice 

Záchranári na mieste ošetrili tri zranené osoby, ktoré následne previezli do nemocnice v Messine. Jedna z nich bola vo veľmi vážnom stave, ale už ju stabilizovali. Zvyšní dvaja mali menej závažné a ľahké zranenia. Nikto z prevezených pacientov nie je v ohrození života. 

Starosta Basile nariadil okamžitú aktiváciu Mestského operačného centra (COC) s cieľom poskytnúť pomoc a podporu pre rodiny a blízkych. "Sme v neustálom kontakte so všetkými orgánmi, ktoré sú do akcie zapojené," dodal. 

Chvíľu po zrútení navyše vypukol medzi sutinami požiar. Hasiči ale rýchlo zareagovali a oheň uhasili. Budova stála blízko cesty. Doprava bola na tomto úseku niekoľko hodín prerušená. 

Výpovede svedkov

"Len som išla nakúpiť a keď som vychádzala z budovy, bolo počuť obrovský rachot. Celá budova padla k zemi. Všade okolo mňa bol chaos. Rýchlo som odtiaľ bežala preč. Ešte stále sa trasiem," hovorí istá žena (40).  

"Prechádzala som asi 400 metrov odtiaľ. Nič som nepočula, ale zrazu začal k oblohe stúpať biely dym ako po výbuchu. Hneď som sa vyľakala, že sa stalo niečo hrozné," hovorí ďalšia svedkyňa. 

"Po páde budovy sa nedokážem spojiť s bratom. Je medzi nezvestnými. Naposledy sme sa videli o 15:00 toho dňa, keď odchádzal do práce," hovorí so slzami v očiach miestna obyvateľka Sakira. 

Viac o téme: PožiarTragédiaNešťastieSupermarketObchodyNezvestníPád budovySutinyTalianskoSicíliaBytyKrimiZáchranné tímyMessina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Cyklista v Bratislave prechádzal
Cyklista v Bratislave prechádzal cez spustené závory, zachytil ho vlak
Domáce
FOTO Chorvátsky podnikateľ Filip Mihalić,
Záhadná smrť! Podnikateľ zbohatol cez koronu, predával FALOŠNÉ covidové testy: Našli ho mŕtveho v Kolumbii
Zahraničné
Po zrážke Mercedesu SUV
BRUTÁLNA dopravná nehoda: Mercedes vrazil do motorky, dvoch ľudí vyhodilo do vzduchu!
Zahraničné
FOTO Americký investor Warren Buffett
KONFLIKT miliardárov?! Americký filantrop Buffett končí s podporou aktivít Billa Gatesa
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Futbal-NL: tréner Slovana Y. Touré pred zápasom LM so švédskym tímom Mjällby AIF
Futbal-NL: tréner Slovana Y. Touré pred zápasom LM so švédskym tímom Mjällby AIF
Futbal
Futbal-NL: tréner Podbrezovej Š. Markulík: Katastrofa, vôbec sme do zápasu nenastúpili dobre
Futbal-NL: tréner Podbrezovej Š. Markulík: Katastrofa, vôbec sme do zápasu nenastúpili dobre
Futbal
Futbal-NL: Slovan Bratislava - Železiarne Podbrezová 3:0, tréner Y. Touré: Celkovo to mohlo byť ešte lepšie
Futbal-NL: Slovan Bratislava - Železiarne Podbrezová 3:0, tréner Y. Touré: Celkovo to mohlo byť ešte lepšie
Futbal

Domáce správy

Tragická nehoda pri Betliari:
Tragická nehoda pri Betliari: Po zrážke s autom zomrel chodec!
Domáce
Záchranár HZS naviguje vrtuľník
Poľský horolezec zahynul v Tatrách po páde pod Východnou Žeruchovou vežou
Domáce
Robert Fico
Premiér verí, že na konci augusta Slovalco spustí výrobu hliníka
Domáce
Stará Ľubovňa začala výstavbu cyklotrasy do Novej Ľubovne, súčasti Eurovela 11
Stará Ľubovňa začala výstavbu cyklotrasy do Novej Ľubovne, súčasti Eurovela 11
Prešov

Zahraničné

Na Sicílii v meste
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE V dovolenkovom raji sa ZRÚTILA obytná budova, následne vypukol POŽIAR!
Zahraničné
Na albánskej pláži Capo
NEČAKANÝ NÁLEZ Po ležadlách v Taliansku sa zľahla zem, dnes stoja na pláži v TEJTO krajine!
Zahraničné
TRAGÉDIA v centre Moskvy:
TRAGÉDIA v centre Moskvy: Výbuch v reštaurácii si vyžiadal mŕtvych aj desiatky zranených!
Zahraničné
FOTO Známe more obsadil obávaný
Známe more obsadil obávaný KANIBAL: Celý život pod hladinou môže SKOLABOVAŤ, požiera takmer všetko!
Zahraničné

Prominenti

Horúce FOTO slovenskej herečky:
Horúce FOTO slovenskej herečky: Zapózovala v tangáčoch!
Domáci prominenti
Tori Spelling a Jennie
Koniec legendárneho priateľstva?! Tori urobila rázny krok ZA CHRBTOM kamarátky: Reakcia Jennie
Zahraniční prominenti
Karin Olasová a Přemysl
Čakala na to 15 rokov: ZÁSNUBY známej hereckej dvojice! Prvý pokus skončil fiaskom
Domáci prominenti
Prehliadka Jožka Lombardiho, na
Versače pení od zlosti: Toto čudo-judo medzi slušných ľudí nepatrí! Koho takto kruto ponížil?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nočná mora tesne pred
Nočná mora tesne pred svadbou: Nevesta sa zobudila s viac ako 50 štípancami, nepomáhali ani lieky
Zaujímavosti
Obličky v lete trpia
Obličky v lete trpia viac, než si myslíte: 3 zdravé recepty na ich podporu
vysetrenie.sk
Koľkokrát denne je normálne
Koľkokrát denne je normálne prdieť? Vedci sledovali tisíce ľudí, jedna veková skupina vedie
Zaujímavosti
Myslíte si, že by
Myslíte si, že by ste spoznali topiaceho sa človeka? Odborníci varujú
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Koniec obchodov, na ktoré ste zvyknutí? Kým jeden z najväčších reťazcov balí kufre, nováčik avizuje veľké plány!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!
Dôchodok nad 1000 eur bude poberať už 300-tisíc seniorov: Analytici bijú na poplach!

Šport

Košice doma stratili dvojgólové vedenie: V parádnej 6-gólovej prestrelke sa zrodila remíza
Košice doma stratili dvojgólové vedenie: V parádnej 6-gólovej prestrelke sa zrodila remíza
Niké liga
Slovan aj v druhom zápase Niké ligy s čistým kontom: Belasí zvíťazili rozdielom triedy
Slovan aj v druhom zápase Niké ligy s čistým kontom: Belasí zvíťazili rozdielom triedy
Niké liga
Kto by to bol povedal: Syn legendárneho hudobníka podpísal zmluvu v Nemecku
Kto by to bol povedal: Syn legendárneho hudobníka podpísal zmluvu v Nemecku
Nemecko
Blíži sa najbrutálnejší prestup leta? Vinícus sa mal dohodnúť na podmienkach zmluvy
Blíži sa najbrutálnejší prestup leta? Vinícus sa mal dohodnúť na podmienkach zmluvy
Premier League

Auto-moto

Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Prostredie práce
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Zamestnávate cudzincov? Od 15. júla platia dôležité zmeny, ktoré by ste mali poznať
Pre zamestnávateľov

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Rady a tipy
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Šumivý zázrak pre pečeň aj cukor v krvi: Prečo kombucha pobláznila svet?
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Prúdové Gerany mali ukrajinským interceptorom uletieť. Teraz ich loví pickup s raketami Hellfire
VIDEO: Prúdové Gerany mali ukrajinským interceptorom uletieť. Teraz ich loví pickup s raketami Hellfire
Armádne technológie
Ako bude vyzerať vojna vo vesmíre? Rusko už dnes špehuje európske satelity. Čína ukázala, že ich dokáže zostreliť
Ako bude vyzerať vojna vo vesmíre? Rusko už dnes špehuje európske satelity. Čína ukázala, že ich dokáže zostreliť
Armádne technológie
Ako zistiť, či Google nahráva tvoj hlas? Toto nastavenie ti ukáže, či má uložené tvoje hlasové nahrávky
Ako zistiť, či Google nahráva tvoj hlas? Toto nastavenie ti ukáže, či má uložené tvoje hlasové nahrávky
Bezpečnosť
Sam Altman tvrdí, že už žijeme v singularite. Incident, pri ktorom AI agent unikol zo sandboxu, však ukazuje niečo iné
Sam Altman tvrdí, že už žijeme v singularite. Incident, pri ktorom AI agent unikol zo sandboxu, však ukazuje niečo iné
Umelá inteligencia

TN LIVE

V Peru za zrútilo lietadlo, ktoré prepravovalo turistov ku geoglyfom v Nazce. Hlásia obete
V Peru za zrútilo lietadlo, ktoré prepravovalo turistov ku geoglyfom v Nazce. Hlásia obete
Zahraničné
Dráma v metropole východu nemala víťaza. Košice a Trenčín si body delili
Dráma v metropole východu nemala víťaza. Košice a Trenčín si body delili
Šport
Fodrekovi zverenci videli už do polčasu dve červené karty. Schranz pri jasnom triumfe Slavie
Fodrekovi zverenci videli už do polčasu dve červené karty. Schranz pri jasnom triumfe Slavie
Šport
Poľský horolezec zahynul v Tatrách. Padol pod Východnou Žeruchovou vežou
Poľský horolezec zahynul v Tatrách. Padol pod Východnou Žeruchovou vežou
Domáce

Bývanie

Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!

Pre kutilov

Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie vzhľad ani peniaze: Toto robí podľa žien chlapa najpríťažlivejším
Partnerské vzťahy
Nie vzhľad ani peniaze: Toto robí podľa žien chlapa najpríťažlivejším
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na Sicílii v meste
Zahraničné
OBROVSKÉ NEŠŤASTIE V dovolenkovom raji sa ZRÚTILA obytná budova, následne vypukol POŽIAR!
Na albánskej pláži Capo
Zahraničné
NEČAKANÝ NÁLEZ Po ležadlách v Taliansku sa zľahla zem, dnes stoja na pláži v TEJTO krajine!
Známe more obsadil obávaný
Zahraničné
Známe more obsadil obávaný KANIBAL: Celý život pod hladinou môže SKOLABOVAŤ, požiera takmer všetko!
Tragická nehoda pri Betliari:
Domáce
Tragická nehoda pri Betliari: Po zrážke s autom zomrel chodec!

Ďalšie zo Zoznamu