OBROVSKÉ NEŠŤASTIE V dovolenkovom raji sa ZRÚTILA obytná budova, následne vypukol POŽIAR!

SICÍLIA – Na východnom pobreží Sicílie sa odohrala veľká dráma. Budova s viacerými poschodiami sa náhle zrútila počas popoludňajších hodín. Na miesto boli okamžite vyslaní hasiči, ktorí operovali spoločne so psovodmi aj horskými záchranármi. Nie je jasné, koľko ľudí skončilo pod sutinami. Celý priestor monitorovali zo vzduchu drony.
Na talianskej Sicílii pri meste Messina sa vo štvrtok 30. júna o 16:00 miestneho času zrútila budova, v ktorej boli byty aj obchody. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné tímy a hasiči USAR, ktoré pod troskami hľadali možných preživších tohto nešťastia. Podľa doterajších oficiálnych údajov je nezvestných 6 ľudí. Až štyria majú by členmi jednej rodiny. Neoficiálne údaje hovoria o 7 nezvestných. Informuje o tom en insole24ore.
Supermarket, terasa a bytové jednotky
Budova mala podľa oficiálnych údajov rozlohu 2 500 metrov štvorcových a postavili ju ešte v 80. rokoch 20. storočia. Na prízemí a prvom poschodí bol supermarket a ďalšie menšie obchody. Na druhom poschodí stáli 4 byty a terasa. Ako prví kontaktovali hasičov rodinní príslušníci, ktorí sa nemohli spojiť s príbuznými v spomínaných bytoch.
Narušenie statiky počas údržbárskych prác
Na miesto nehody dorazil aj mestský prokurátor, ktorý oznámil, že bolo spustené vyšetrovanie s cieľom zistiť priamu príčinu zrútenia budovy.
Spočiatku sa hovorilo o výbuchu plynu, ale problémom mohla byť skôr porucha konštrukcie. Starosta Filippo Basile uviedol, že zrútenie budovy nevyvolal žiadny výbuch, ako sa pôvodne predpokladalo: "Na prízemí sa vykonávali údržbárske práce, pri ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k porušeniu statiky a budova sa následne zrútila."
Tri osoby previezli do nemocnice
Záchranári na mieste ošetrili tri zranené osoby, ktoré následne previezli do nemocnice v Messine. Jedna z nich bola vo veľmi vážnom stave, ale už ju stabilizovali. Zvyšní dvaja mali menej závažné a ľahké zranenia. Nikto z prevezených pacientov nie je v ohrození života.
Starosta Basile nariadil okamžitú aktiváciu Mestského operačného centra (COC) s cieľom poskytnúť pomoc a podporu pre rodiny a blízkych. "Sme v neustálom kontakte so všetkými orgánmi, ktoré sú do akcie zapojené," dodal.
Chvíľu po zrútení navyše vypukol medzi sutinami požiar. Hasiči ale rýchlo zareagovali a oheň uhasili. Budova stála blízko cesty. Doprava bola na tomto úseku niekoľko hodín prerušená.
Výpovede svedkov
"Len som išla nakúpiť a keď som vychádzala z budovy, bolo počuť obrovský rachot. Celá budova padla k zemi. Všade okolo mňa bol chaos. Rýchlo som odtiaľ bežala preč. Ešte stále sa trasiem," hovorí istá žena (40).
"Prechádzala som asi 400 metrov odtiaľ. Nič som nepočula, ale zrazu začal k oblohe stúpať biely dym ako po výbuchu. Hneď som sa vyľakala, že sa stalo niečo hrozné," hovorí ďalšia svedkyňa.
"Po páde budovy sa nedokážem spojiť s bratom. Je medzi nezvestnými. Naposledy sme sa videli o 15:00 toho dňa, keď odchádzal do práce," hovorí so slzami v očiach miestna obyvateľka Sakira.