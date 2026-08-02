Krvavá streľba v reštaurácii: Ľudia v panike utekali na parkovisko, hlásia najmenej troch mŕtvych

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Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/KMVT via AP)
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TASR

LOS ANGELES - Pri streľbe v reštaurácii s rýchlym občerstvením v meste Twin Falls v americkom štáte Idaho zahynuli v sobotu najmenej traja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Polícia uviedla, že mŕtvy je aj muž podozrivý zo streľby.

Nie je však jasné, či je zarátaný medzi tri obete. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v nedeľu informovala agentúra AP. Veliteľ polície v Twin Falls Matthew Hicks uviedol, že polícia zisťuje totožnosť podozrivého a jeho možný motív. Hovorca mesta Josh Palmer pripustil, že počet zranených sa môže ešte zvýšiť.

Polícia začala zasahovať po hlásení o strelcovi v okolí reštaurácie približne o 14:30 h miestneho času. Strieľalo sa v rušnej obchodnej zóne, kde sa okrem reštaurácie nachádzajú veľké obchodné prevádzky a kino.

Zábery zverejnené miestnymi médiami zachytávajú ľudí, ako v panike utekajú z reštaurácie na parkovisko. Na jednom zo záznamov vidno muža so strelnou zbraňou.

Reštaurácia In-N-Out Burger otvorila svoju pobočku v Twin Falls len 24. júla. Ide o štvrtú prevádzku tohto kalifornského reťazca otvorenú v Idahu. Twin Falls má približne 56.000 obyvateľov a leží na juhu Idaha, asi 290 kilometrov juhovýchodne od mesta Boise. Sobotňajšia streľba sa zaradila do série útokov, ku ktorým v posledných mesiacoch došlo na bežných miestach v Spojených štátoch, ako sú festivaly jedla, sprievody, bohoslužby či komunitné podujatia.

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