Poľský horolezec zahynul v Tatrách po páde pod Východnou Žeruchovou vežou

VYSOKÉ TATRY - Vo Vysokých Tatrách v sobotu popoludní po páde zahynul poľský 37-ročný horolezec. K tragickej udalosti došlo v oblasti Východnej Žeruchovej veže. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).
Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo na tiesňovej linke 112 informáciu o výpadku horolezca v oblasti Východnej Žeruchovej veže, v Ceste cez knihu. Oznamovateľka s ním však nemala žiaden kontakt. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. Tá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka horského záchranára, ktorý letel spolu s lekárom VZZS na miesto.
Lekár konštatoval smrť
„Medzičasom sa oznamovateľke podarilo dostať k mužovi a podľa inštruktáže operátorky linky 155, ktorá bola spojená do hovoru, bola začatá telefonicky riadená laická kardiopulmonálna resuscitácia (KPR),“ informovala HZS. Z Chaty na Zelenom plese vyrazil na miesto aj zamestnanec chaty s AED defibrilátorom.
„Žiaľ, napriek snahe všetkých zúčastnených, mohol lekár u 37-ročného poľského horolezca konštatovať už iba smrť. Telesné pozostatky boli vrtuľníkom Letky Ministerstva vnútra SR zvezené na heliport do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi,“ uviedla HZS.