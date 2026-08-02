Prominentý rodinný pakt: Bez sesternice je Šebesta v koncoch! Tajné dohody a v tomto mu kryje chrbát

BRATISLAVA - Prichytený pri čine! Herec Filip Šebesta sa prednedávnom ocitol v obklopení desiatok žien, no tentokrát za tým nebola žiadna seriálová úloha! Sympatický umelec sa totiž vybral do známeho obchodu so šperkami a rozhodne nešlo o náhodu.
Keď sme herca stretli v obklopení ligotavých klenotov a množstva žien, zaujímalo nás, aký má vlastne vzťah ku šperkom on sám. „Patrí to k životu, veď ľudia sa tomu venujú a do toho investujú, veď zlato bolo často aj známkou istoty,“ zamyslel sa sympatický umelec, ktorý sa netají tým, že sem-tam šperkom rád poteší aj svoju polovičku. Inak tomu nebolo ani v momente, keď jeho manželka priviedla na svet ich spoločné bábätko. „Dostala zlaté hodinky. Ona si také želala, tak som to videl ako vhodnú príležitosť,“ bonzol s úsmevom hrdý otec, pre ktorého sú bezpochyby najväčším bohatstvom úplne iné poklady. „Moja manželka a moja dcéra, to sú najvzácnejšie perly v živote,“ vyznal sa dojemne herec.
Pri výbere šperkov však občas potrebuje pomocnú ruku. „Ako kedy. Niekedy viem a niekedy mi manželka natoľko dôveruje, že to nechá na mňa. Niekedy si konkrétne vyberie a podsunie správu, že toto by sa mi páčilo,“ smeje sa umelec. Keď je však úplne v úzkych, neváha zaloviť v rodinných vodách. „Určite si nechám poradiť od sesternice Magdy Šebestovej, pretože v tom pracuje niekoľko rokov, takže veľmi rád sa na ňu obrátim,“ prezradil.
My sme však boli zvedaví, či je bývalá misska s hercom v kontakte pravidelne alebo prominentnú sesternicu Filip oslovuje len vtedy, keď potrebuje narýchlo vyriešiť luxusný darček pre manželku...
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