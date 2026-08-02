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Ukrajinci po spoločnom cvičení NATO vysmiali spojencov: Večné prestávky a kávičky! Trpký odkaz pre celú alianciu

Cvičenie NATO Aurora 2026 vo Švédsku prebehlo v máji tohto roku
Cvičenie NATO Aurora 2026 vo Švédsku prebehlo v máji tohto roku (Zdroj: Facebook/NATO)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

ŠTOKHOLM/KYJEV - V máji tohto roku prebehlo na severe Európy cvičenie NATO, z ktorého nemali všetci účastníci dobrý pocit. Zapojenou stranou bola aj Ukrajina. Po cvičení prišla od jej vojakov veľká kritika spojeneckých vojsk. Takto podľa nich simulácia boja vôbec nevyzerá.

Spojenecké sily NATO podnikli v máji tohto roku spoločné vojenské cvičenie Aurora 2026 vo Švédsku. Zúčastnili sa ho aj ukrajinské jednotky, pričom v simuláciách plnili úlohu nepriateľa. Po ukončení cvičenia prišla zo strany Ukrajiny veľká kritika. Svoje pocity a dojmy opísali vojaci v rozhovore pre nemecký denník die WELT.

Tvrdá kritika a zhrozenie na prístup spojeneckých jednotiek 

Viacerí ukrajinskí vojaci, ktorí boli súčasťou cvičenia NATO Aurora 2026 opísali svoju skúsenosť ako "kultúrny šok". Prekážal im prístup spojencov aj rôzne obmedzenia, ktoré môžu počas skutočného boja rozhodnúť o živote a smrti. 

"Bolo to priam neuveriteľné. Stále vyhlasovali prestávky na kávu. Navyše sa bránili tým, že jednotky NATO majú mať dostatok času na odpočinok. Hovorili tomu 'Fika'," vyjadril sa ukrajinský vojak Alex z Azovského pluku.   

Prekombinované operácie s dronmi 

Ako pokračoval, problém bol podľa neho aj pri používaní dronov. Počas cvičenia bolo nutné dodržiavať zbytočne priveľa pravidiel, ktoré určovali za akých okolností možno dron na bojisku vôbec nasadiť. Pri samotnej simulácii boja Ukrajinci veľmi rýchlo prelomili obranu, pričom druhá strana utrpela také škody, že velitelia vracali naspäť do boja vyradené jednotky aj techniku.

"Za takýchto podmienok by armády západných krajín nemali na bojisku žiadnu šancu," dodal vojak Alex. 

 
 

NATO Aurora 2026

Ako sa uvádza na oficiálnom webe NATO, Aurora 2026 bolo najväčším vojenským cvičením vo Švédsku zamerané na mobilizáciu ozbrojených síl krajiny pre národnú obranu a otestovať schopnosť Švédska zapojiť do plánov aj spojenecké sily. Zúčastnilo sa ho viac ako 18-tisíc vojakov z 13 členských krajín NATO. 

 
 

Nemci musia dohnať stratu

Nemeckú armádu Bundeswehr školia od začiatku roka 2026 ukrajinskí inštruktori. Dôvod je pritom jasný, a síce, dohnať vojenské straty. Nemecký denník odporúča armáde, aby si od Ukrajincov zobrala niekoľko hlavných lekcií:

  • rýchlosť v inovácií (vojna sa mení z dňa na deň a je nutné reagovať rýchlejšie ako protivník),

     
  • väčšia zodpovednosť v rukách mladších veliteľov (Michail Fedorov ako ukrajinský minister obrany v čase vojny. Väčší priestor pre inovácie, nie služobný vek)

     
  • spravodajské služby (spolupráca so Západom, operovanie hlboko na území nepriateľa – v Rusku GUR a SBU)

     
  • pripravenosť na mobilizáciu (Ukrajina s tým mala na začiatku problémy, dnes buduje vlastný obranný priemysel)

     
  • obranyschopnosť spoločnosti (veľmi citlivá téma, neustále povolávanie nových mužov z radov civilistov).
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