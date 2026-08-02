Kuba čelí ďalšiemu rozsiahlemu výpadku elektriny, bez prúdu je aj Havana

HAVANA - Havana a ďalšie regióny na západe Kuby sa v sobotu ocitli bez elektriny v dôsledku ďalšieho rozsiahleho výpadku elektrickej siete. Kubánska štátna energetická spoločnosť UNE oznámila, že pre „čiastočný kolaps“ siete zostalo bez elektriny päť z 15 provincií, informovala agentúra AFP.
Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorú podľa kubánskych úradov prehlbuje nedostatok paliva. Ten zároveň zvyšuje náchylnosť elektrickej siete na výpadky a výrazne obmedzuje možnosť využívať núdzové dieselové generátory. V posledných týždňoch trvali niektoré výpadky elektriny v Havane viac ako 30 hodín, zatiaľ čo v iných častiach ostrova boli obyvatelia bez elektriny aj niekoľko dní.
Kuba s približne 9,4 milióna obyvateľmi zaznamenala od začiatku roka päť rozsiahlych výpadkov elektriny v celej krajine, z toho tri v priebehu desiatich dní v júli. Od konca roka 2024 ich bolo desať. Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100.000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez koncom júna uviedol, že v niekoľkomesačných rokovaniach medzi Havanou a Washingtonom sa nedosiahol „žiadny pokrok“.