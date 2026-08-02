Dominika Cibulková (Zdroj: IG/Dominika Cibulková)
BRATISLAVA - Bývalá úspešná tenistka Dominika Cibulková sa po návrate z Wimbledonu musela opäť aklimatizovať v domácom prostredí, kde ju čakajú možno ešte náročnejšie výzvy ako na kurte. Napríklad predaj jej luxusného bytu, v ktorom prežila viac ako 15 rokov.
Nový objekt jej záujmu sa pritom nenachádza priamo v historickom centre, no ponúka skvelú dostupnosť aj prostredie. „Je trošku inde, ale je to tiež v Bratislave a je to autom možno desať minút vo veľmi peknej lokalite, takže uvidíme, držím si palce,“ opisuje s úsmevom svoje plány na zmenu adresy. Predaj takého luxusného a srdcu blízkeho priestoru však býva často otázkou kompromisov a financií. Je Dominika v prípade vážneho záujemcu ochotná ísť s cenou dole a jemne zľaviť?
Cibulková je pripravená zbaliť kufre: Už vie, za čo chce vymeniť luxusný byt v centre Bratislavy! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)