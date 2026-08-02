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Cibulková je pripravená zbaliť kufre: Už vie, za čo chce vymeniť luxusný byt v centre Bratislavy!

Dominika Cibulková Zobraziť galériu (24)
Dominika Cibulková (Zdroj: IG/Dominika Cibulková)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Bývalá úspešná tenistka Dominika Cibulková sa po návrate z Wimbledonu musela opäť aklimatizovať v domácom prostredí, kde ju čakajú možno ešte náročnejšie výzvy ako na kurte. Napríklad predaj jej luxusného bytu, v ktorom prežila viac ako 15 rokov.

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Okolo nehnuteľnosti známej športovkyne sa už dlhšie špekulovalo. Ako to teda s jej ikonickým bývaním vyzerá v skutočnosti dnes? „Ja som ho oficiálne stiahla, takže ja som stále tak, že lavírujem – áno, nie. Ale asi prvýkrát pred niekoľkými mesiacmi som v Bratislave našla prvý byt, ktorý sa mi veľmi páčil. Takže určite, keby bol nejaký záujemca, tak by som sa vedela prvýkrát rozlúčiť s mojim vysnívaným bytom, kde som žila viac ako 15 rokov,“ vysvetľuje Dominika.

Nový objekt jej záujmu sa pritom nenachádza priamo v historickom centre, no ponúka skvelú dostupnosť aj prostredie. „Je trošku inde, ale je to tiež v Bratislave a je to autom možno desať minút vo veľmi peknej lokalite, takže uvidíme, držím si palce,“ opisuje s úsmevom svoje plány na zmenu adresy. Predaj takého luxusného a srdcu blízkeho priestoru však býva často otázkou kompromisov a financií. Je Dominika v prípade vážneho záujemcu ochotná ísť s cenou dole a jemne zľaviť? 

Cibulková je pripravená zbaliť kufre: Už vie, za čo chce vymeniť luxusný byt v centre Bratislavy! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Dominika CibulkováBytPredaj
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