Krutá ŠTATISTIKA v strede leta: Vyše ŠTVRTINA Európanov si nemôže dopriať týždeň dovolenky, Slováci nad priemerom

BRATISLAVA - Letná dovolenka zostáva pre veľkú časť Európanov nedostupným luxusom. Najnovšie údaje Eurostatu ukazujú, že viac ako štvrtina obyvateľov Európskej únie si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova. Slovensko sa pritom nachádza nad priemerom Únie.
Podľa najnovších údajov Eurostatu si v roku 2025 27,5 percenta obyvateľov EÚ vo veku 16 rokov a viac nemohlo dovoliť zaplatiť týždňovú dovolenku mimo domova. Oproti roku 2024 ide o mierne zhoršenie o 0,5 percentuálneho bodu. V porovnaní s rokom 2015 je však situácia výrazne priaznivejšia, keďže podiel takýchto ľudí klesol o 7,7 percentuálneho bodu.
Slovensko je nad priemerom Únie
Na Slovensku dosiahol podiel ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť týždňovú dovolenku mimo domova, 29,1 percenta. To znamená, že krajina je nad priemerom Európskej únie, ktorý predstavuje 27,5 percenta.
Inými slovami, takmer traja z desiatich Slovákov si podľa údajov Eurostatu nemôžu finančne dovoliť aspoň týždeň oddychu mimo svojho bydliska.
Najhoršie dopadlo Rumunsko
Najvyšší podiel obyvateľov, ktorí si nemôžu dovoliť týždňovú dovolenku, zaznamenalo Rumunsko, kde ich je až 61,4 percenta. Nasleduje Grécko so 46,6 percenta, pričom na treťom mieste sa spoločne umiestnili Bulharsko a Maďarsko, kde tento problém trápi zhodne 39,1 percenta populácie.
Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Luxembursko, kde si týždňovú dovolenku nemôže dovoliť len 10,6 percenta obyvateľov. Nasleduje Švédsko s 12,4 percenta a Holandsko s 12,8 percenta.