Trump na poslednú chvíľu zrušil útok na Irán: Podmienkou je rýchla dohoda

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že Spojené štáty na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Informovala o tom agentúra AFP.
„Spojené štáty sú pripravené a plne vyzbrojené na útok proti Iránskej islamskej republike s úrovňou vojenskej sily a moci, aká tu nebola od druhej svetovej vojny,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Zároveň uviedol, že Irán a ďalšie krajiny Blízkeho východu práve požiadali, aby Spojené štáty pozastavili akýkoľvek útok, keďže rámec dohody bol dohodnutý. Dohoda by podľa Trumpa zahŕňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program.
„Na základe tejto žiadosti som súhlasil... so zrušením útoku, za predpokladu, že budeme schopní rýchlo uzavrieť DOHODU. Izrael sa ku mne v tomto záväzku pripája....Všetci sa pustite do práce a UKONČITE to,“ napísal Trump podľa agentúry Bloomberg.
Americké médiá v uplynulých dňoch informovali, že Trump zvažuje obnovenie masívnych útokov už počas tohto víkendu, a to vrátane cieľov energetickej infraštruktúry. Irán a USA tento týždeň po dňoch pokoja v bojoch obnovili nočné prestrelky, hoci v noci z piatka na sobotu neboli hlásené žiadne údery. Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spustili útoky na Irán, ktorý odpovedal raketovými a dronovými údermi po celom regióne, pripomína AFP.