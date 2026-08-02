Nestačí odcvičiť 150 minút týždenne: NHS mení odporúčania, pozor si majú dať aj ľudia pracujúci z domu

LONDÝN – Pravidelné cvičenie už podľa nových odporúčaní nestačí. Britská Národná zdravotná služba (NHS) upozorňuje, že dlhé hodiny presedené v práci či doma môžu negovať časť zdravotných benefitov pohybu. Odborníci preto vyzývajú ľudí, aby sa hýbali každý deň a prerušovali dlhé obdobia sedenia.
Štyria hlavní lekári Spojeného kráľovstva (Chief Medical Officers) zverejnili aktualizované odporúčania týkajúce sa fyzickej aktivity. Hoci naďalej platí odporúčanie absolvovať aspoň 150 minút stredne intenzívnej fyzickej aktivity týždenne, odborníci po novom zdôrazňujú, že to samo osebe nestačí, ak človek zvyšok dňa prevažne presedí.
Podľa hlavného lekára Anglicka profesora Sira Chrisa Whittyho je dnes čoraz viac ľudí menej aktívnych než v minulosti, najmä pre rozšírenie práce z domu, online nakupovania a sedavého životného štýlu.
„Ak je fyzická aktivita liekom, potom ide o zázračný liek. Dokáže predchádzať alebo liečiť množstvo ochorení,“ uvádza sa v novej správe hlavných lekárov Spojeného kráľovstva podľa The Sun.
Nové odporúčania preto nabádajú ľudí, aby sa hýbali každý deň, aj keď ide len o krátke aktivity. Význam majú aj malé zmeny v každodennej rutine – vyjsť po schodoch namiesto výťahu, ísť pešo do obchodu, vystúpiť o zastávku skôr alebo sa počas práce pravidelne postaviť a prejsť sa. Práve takéto drobné návyky môžu podľa odborníkov výrazne prospieť zdraviu, ak sa stanú súčasťou bežného života.
Pozor na prácu z domu
Sir Chris Whitty upozornil, že hybridná a práca z domu síce prinášajú mnohé výhody, no zároveň môžu viesť k výrazne nižšej každodennej aktivite.
„Ľudia môžu veľmi ľahko stráviť celý deň doma bez toho, aby sa prirodzene pohybovali tak, ako keď dochádzali do práce,“ vysvetlil. Dodal, že podobný efekt má aj rastúca popularita online nakupovania, keď ľudia nemusia opustiť domácnosť ani kvôli bežným pochôdzkam.
Dôležitá rada pre ľudí užívajúcich lieky na chudnutie
Nové odporúčania sa prvýkrát špeciálne venujú aj ľuďom, ktorí užívajú moderné lieky na redukciu hmotnosti zo skupiny GLP-1, medzi ktoré patria napríklad Wegovy či Mounjaro.
Odborníci upozorňujú, že tieto lieky síce pomáhajú znižovať telesný tuk, no zároveň môže dochádzať aj k úbytku svalovej hmoty. Preto odporúčajú zaradiť do programu silový alebo odporový tréning, ktorý pomáha svaly udržiavať. Rovnako dôležité je pokračovať v cvičení aj po ukončení liečby.
Silový tréning odporúčajú aj seniorom
Aktualizované odporúčania myslia aj na starších ľudí. Po päťdesiatke prirodzene ubúda svalová hmota aj hustota kostí, preto odborníci odporúčajú pravidelné posilňovanie, cvičenie s odporovými gumami alebo iné aktivity zaťažujúce kostru. Pomáhajú znižovať riziko pádov, zlomenín aj straty samostatnosti vo vyššom veku.
Nové odporúčania vychádzajú z analýzy výskumov zahŕňajúcich približne 30 miliónov ľudí. Výsledky podľa autorov jednoznačne ukazujú, že pravidelná fyzická aktivita významne znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, mozgovej príhody, niektorých druhov rakoviny aj predčasného úmrtia. Odborníci preto zdôrazňujú, že najdôležitejšie nie je len splniť odporúčaných 150 minút pohybu týždenne, ale obmedziť aj dlhodobé sedenie a zaradiť pohyb do každého dňa.