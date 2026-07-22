Štáty Európskej únie schválili účasť Británie na pôžičke pre Ukrajinu v hodnote 90 mld. eur

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie v stredu v Bruseli schválili účasť Británie na podpornej pôžičke EÚ pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur. Cieľom mechanizmu je pokryť najnaliehavejšie potreby krajiny v rokoch 2026 a 2027 počas pokračujúcej ruskej agresie.
Rozhodnutie umožní Kyjevu využívať prostriedky z pôžičky aj na nákup obranných produktov od britských výrobcov. Doteraz bolo financovanie určené na obstarávanie výrobkov z krajín EÚ, štátov Európskeho združenia voľného obchodu a ďalších schválených tretích krajín. Z celkového objemu 90 miliárd eur je 60 miliárd určených na investície do obranných kapacít vrátane obstarávania vojenskej techniky. Zvyšných 30 miliárd eur má slúžiť ako priama hospodárska a rozpočtová podpora Ukrajiny.
Schválenie nadväzuje na dohodu o finančnom príspevku, ktorú Európska únia a Spojené kráľovstvo podpísali 13. júla. Londýn sa zaviazal prispieť na náklady spojené s financovaním programu, uzavrel s EÚ partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany a zároveň Ukrajine naďalej poskytuje významnú finančnú aj vojenskú podporu. Rada EÚ v najbližších dňoch formálne potvrdí účasť Británie prostredníctvom písomného postupu.
Ukrajina bude musieť pôžičku splatiť len v prípade, že Rusko po skončení vojny uhradí odškodnenie za spôsobené škody. Podľa dohody členských štátov EÚ sa v prípade, že Moskva odškodnenie neposkytne, môžu na splatenie úveru použiť výnosy z ruských aktív zmrazených v Európskej únii. Únia mechanizmus jednomyseľne schválila v apríli po tom, ako ho bývalý maďarský premiér Viktor Orbán niekoľko mesiacov blokoval.