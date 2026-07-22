Ukrajina posiela svoje drony do USA: Čaká ich dôležitá skúška v Pentagone

KYJEV - Ukrajina súhlasila s tým, že do Spojených štátov vyvezie drony, aby sa zúčastnili na súťaži Pentagónu, v rámci ktorej budú plniť simulované bojové úlohy. Pre agentúru Reuters to uviedli zdroje oboznámené s týmito záležitosťami.
Dochádza k tomu v čase, keď Kyjev a Washington rokujú o širšej dohode týkajúcej sa ukrajinských bezpilotných lietadiel po ich úspešných úderoch hlboko v ruskom vnútrozemí. Záujem o ukrajinské drony prejavili aj mnohé ďalšie krajiny, ktoré chcú zakúpiť testovacie modely a osvojiť si ukrajinské skúsenosti. Šesť ukrajinských spoločností dostalo povolenie na vývoz približne 100 dronov, uviedol zdroj. Kyjev ani Washington sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadrili.
Ukrajina už podpísala dohody o dodávkach dronov s viacerými európskymi krajinami a štátmi na Blízkom východe, pripomína Reuters. Kyjev zároveň uvoľnil obmedzenia na vývoz zbraní, hoci vláda vývoz do zahraničia naďalej prísne kontroluje.
Program Pentagon's Drone Dominance je súťaž organizovaná pod záštitou amerického ministerstva obrany s miliardovým rozpočtom, v ktorej malé útočné drony od desiatok výrobcov plnia úlohy v simulovaných nepriaznivých podmienkach na bojisku. Prvé kolo tejto súťaže vyhral dron, ktorý spoločne vyrobili ukrajinský gigant v oblasti dronov SkyFall a britská spoločnosť Skycutter.