Zmiznutý chlapec z Huncoviec: Prípad preveruje polícia aj sociálna kuratela

HUNCOVCE - Prípadom z Huncoviec v okrese Kežmarok, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytla polícia a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Policajné preverovanie
„Policajti odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vykonávajú preverovanie a vyšetrovanie veci v súvislosti s nezvestnosťou maloletej osoby,“ uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.
Kuratela zasahuje
V záujme ochrany osobných údajov maloletej osoby nebude poskytovať bližšie informácie ani ÚPSVaR. Uviedlo však, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately „eviduje predmetný incident“.
Vo všeobecnosti dodal, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately preveruje každý podnet. Zisťuje, či nie sú maloleté osoby vystavené vplyvom, ktoré by mohli ohroziť ich život, zdravie alebo zdravý vývin, pričom aktívne spolupracuje so štátnymi inštitúciami.
Trojročné dieťa sa malo stratiť v pondelok (27. 7.) dopoludnia v kukuričnom poli pri obci Huncovce. Chlapca sa napokon podarilo nájsť živého a zdravého v lese v utorok (28. 7.) popoludní. Pri hľadaní okrem polície pomáhali aj hasiči, horskí záchranári a množstvo dobrovoľníkov. Do pátrania boli tiež nasadené drony s termovíziou, vrtuľník, termovízne monitorovacie vozidlá aj ručné termovízne prostriedky či štvorkolky.