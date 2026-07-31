POPLACH v známom hoteli neďaleko slovenských hraníc: V paštétach našli MIMORIADNE nebezpečnú baktériu!

LUHAČOVICE - Nebezpečné zistenie v obľúbenom hoteli neďaleko slovenských hraníc. V Hoteli Litovel v českých Luhačoviciach, ktorý pravidelne navštevujú aj Slováci, odhalili paštétu kontaminovanú baktériou schopnej produkovať botulotoxín – mimoriadne nebezpečný jed spôsobujúci botulizmus. Úrady vyzývajú všetkých zákazníkov, aby výrobok nekonzumovali.
Aktualizované 13:20 Českí hygienici a veterinári rozšírili varovanie pred konzumáciou paštét zakúpených v Hoteli Litovel v Luhačoviciach. Ľudia by nemali ani bravčovú paštétu so zeleným korením. Oznámil to riaditeľ Krajskej hygienickej stanice Zlínskeho kraja Procházka. Dnešné vyšetrenia a identifikácie podľa neho potvrdili prítomnosť baktérie Clostridium botulinum v ďalších vzorkách pochádzajúcich z rôznych výrobných šarží. "Vzhľadom na možné vážne ohrozenie zdravia spotrebiteľov vyzývame všetky osoby, ktoré si uvedené výrobky zakúpili, aby ich v žiadnom prípade nekonzumovali, a to bez ohľadu na dátum minimálnej trvanlivosti. Spotrebiteľom odporúčame výrobky bezpečne zlikvidovať alebo vrátiť v mieste zakúpenia," uviedol Procházka.
Nebezpečná paštéta z mandľami
Na nebezpečný výrobok upozornili Krajská hygienická stanica Zlínskeho kraja a Štátna veterinárna správa Českej republiky. Ide o výrobok „Naša bravčová paštéta s mandľami“, s dátumom minimálnej trvanlivosti 14. septembra 2026, ktorý sa predával priamo v Hoteli Litovel na adrese Dr. Veselého 329 v Luhačoviciach.
"Pri laboratórnom vyšetrení vzorky tohto výrobku bola 29. júla 2026 pomocou molekulárno-genetických metód potvrdená prítomnosť baktérií nesúcich gény na produkciu botulotoxínu typu A, ktorý môže spôsobiť závažné ochorenie – botulizmus," informujú hygienici. Štátny veterinárny ústav (SVÚ) v Olomouci analyzoval tri vzorky bravčových paštét. V jednej z nich odborníci potvrdili prítomnosť baktérie Clostridium botulinum, ktorá je schopná vytvárať botulotoxín typu A.
„Všetkých spotrebiteľov, ktorí si uvedený výrobok zakúpili a stále ho majú doma, vyzývame, aby ho za žiadnych okolností nekonzumovali, pretože môže predstavovať vážne zdravotné riziko,“ uviedol riaditeľ Krajskej veterinárnej správy Zlínskeho kraja Michal Kamarád. Spotrebiteľom odporúčajú výrobok bezpečne zlikvidovať alebo ho vrátiť na miesto zakúpenia.
Botulotoxín pôsobí na nervový systém, aké sú prvé príznaky
Botulotoxín patrí medzi najúčinnejšie známe prírodné jedy. "Pôsobí na nervový systém a blokuje prenos nervových vzruchov na svaly, čo môže viesť k postupnému ochrnutiu svalstva. V závažných prípadoch môže dôjsť k postihnutiu dýchacích svalov a k život ohrozujúcim komplikáciám,“ upozornil riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zlínskeho kraja Miroslav Procházka.
Botulizmus sa spočiatku môže prejaviť nenápadne. Medzi prvé príznaky patria rozmazané alebo dvojité videnie, pokles očných viečok, problémy so zaostrovaním, ťažkosti s prehĺtaním, poruchy reči, sucho v ústach či svalová slabosť. Ak niekto túto paštétu skonzumoval a objavia sa u neho podobné príznaky, hygienici odporúčajú okamžite vyhľadať lekársku pomoc a zdravotníkov informovať o možnej súvislosti s konzumáciou výrobku.
„Otrava botulotoxínom (klobásovým jedom) vzniká najčastejšie po konzumácii nesprávne konzervovaných potravín, ako sú domáce zaváraniny, mäsové konzervy alebo cesnak naložený v oleji, v ktorých môžu baktérie Clostridium botulinum vytvoriť mimoriadne silný nervový jed,“ priblížil riaditeľ SVÚ Olomouc Jan Bardoň. Ako prevenciu odporúča najmä dôsledné dodržiavanie hygienických pravidiel pri zaváraní, nekonzumovať konzervy s príznakmi vydutia (nafúknuté konzervy) a skladovať výrobky pri chladničkovej teplote. Dôkladná tepelná úprava potraviny vo väčšine prípadov prípadný botulotoxín zničí.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zlínskeho kraja a Krajská veterinárna správa pre Zlínsky kraj prípad naďalej intenzívne vyšetrujú. O ďalších zisteniach budú verejnosť priebežne informovať.