Schvaľoval atentát na premiéra Fica: Dôchodca dostal podmienečný trest

BANSKÁ BYSTRICA - Dôchodca Július K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom v piatok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie.
„Obžalovaný bol uznaný za vinného zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom na štyri roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci,“ uviedla Mária Horáková z ŠTS.
Podporné statusy
Obžalovaný dôchodca mal strelcovi Jurajovi C., ktorého ŠTS uznal za vinného zo spáchania trestného činu teroristického útoku a odsúdil ho na 21 rokov väzenia, vyjadrovať na internete podporné statusy.
Obhajoba na súde
Podľa obžaloby Július K. na internetovej stránke vystupoval ako „Modrý zajačik“ a svojimi opakovanými statusmi údajne schvaľoval teroristický útok. Na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu, ani atentát nikdy neschvaľoval. Vo svojich videách vraj vyjadroval iba pochybnosť, či sa atentát vôbec stal, keďže bolo okolo neho veľa nejasností. Ak sa stal, tak podľa neho inak, ako sa o ňom verejnosť dozvedela. Dodal, že vo väzbe v Leopoldove ho držali 4,5 mesiaca.
„Všetci svedkovia potvrdia, že som slušný človek. Dnes verím, že atentát sa stal, ale inak, ako ho oni popisujú,“ tvrdil Július K. počas pojednávania, ktoré sa začalo v januári tohto roka. „Po spáchaní atentátu obžalovaný vo svojom tzv. rannom spravodajstve, ktoré on vysiela a komentuje ako jediné objektívne spravodajstvo na Slovensku, ako reakciu na atentát uviedol, že Juraj C. zle trafil premiéra a mal ho trafiť do čela,“ uvádzala v obžalobe Krajská prokuratúra v Nitre.