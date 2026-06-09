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Hyenizmus turistov na Mont Evereste: Šerpu nechali umrieť na vrchole! Po šiestich dňoch sa doplazil do bezpečia

Hillary Dawa utrpel omrzliny. Zobraziť galériu (4)
Hillary Dawa utrpel omrzliny. (Zdroj: profimedia.sk/screenshot)
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KÁTHMANDÚ - Rodina už pripravovala pohreb, kolegovia ho považovali za strateného. Nepálsky šerpa Hillary Dawa však prežil šesť dní v smrtiacej zóne Everestu bez jedla, vody a kyslíka. Jeho neuveriteľný návrat teraz otriasa celým horolezeckým svetom.

Muža odpísali. On sa však odmietol vzdať

Keď sa skúsený nepálsky šerpa Hillary Dawa nevrátil z výpravy na Mount Everest, jeho osud sa zdal spečatený. Po páde do ľadovej trhliny vo výške, kde aj krátke zaváhanie často znamená smrť, ho členovia tímu považovali za mŕtveho.

Doma v Nepále sa medzitým začali pripravovať na najhoršie. Rodina dostala správu, že šanca na jeho prežitie prakticky neexistuje. V rodnej dedine sa už hovorilo o pohrebe.

Lenže 52-ročný muž sa rozhodol bojovať.

Napriek zlomenine stehennej kosti, vyčerpaniu a extrémnym podmienkam sa niekoľko dní doslova plazil dolu horou. Bez kyslíka, bez zásob a bez pomoci.

Keď ho po šiestich dňoch objavili pracovníci zbierajúci odpadky v blízkosti základného tábora, neverili vlastným očiam.

Hillary Dawa ako zázrakom prežil.
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Hillary Dawa ako zázrakom prežil.  (Zdroj: profimedia.sk)

Šesť dní v ríši smrti

Najvyššia hora sveta je neľútostným miestom. Nad hranicou približne 8 000 metrov sa nachádza takzvaná zóna smrti, kde ľudské telo postupne prestáva fungovať pre nedostatok kyslíka.

Práve v týchto podmienkach mal Dawa stráviť takmer týždeň.

Podľa viacerých médií prežíval vďaka roztápajúcemu sa snehu a malému množstvu jedla, ktoré sa mu podarilo nájsť po páde. Väčšinu času sa dokázal pohybovať len plazením.

Lekári po jeho prevoze do nemocnice v Káthmandú diagnostikovali vážnu dehydratáciu, omrzliny a zlomeninu nohy. Napriek tomu jeho stav označili za stabilizovaný.

Zázrak, ktorý sa mení na škandál

Príbeh, ktorý spočiatku vyzeral ako zázračné prežitie, sa rýchlo zmenil na vážnu kauzu.

Nepálske ministerstvo cestovného ruchu začalo vyšetrovanie okolností, za akých bol muž ponechaný napospas osudu. Pod drobnohľad sa dostala najmä spoločnosť Himalayan Traverse Adventures, ktorá výpravu organizovala.

Úrady preverujú, či nedošlo k hrubému zanedbaniu povinností a či bola záchranná akcia vedená správnym spôsobom. Agentúre hrozia sankcie a dokonca aj zaradenie na čiernu listinu.

Objavili sa totiž aj výpovede ďalších účastníkov expedície, podľa ktorých museli niektorí klienti zostupovať v nepriaznivom počasí bez dostatočnej podpory.

Rodina kladie nepríjemnú otázku

Najostrejšiu kritiku vyslovuje Dawaova manželka.

Podľa nej sa Nepál príliš sústreďuje na obrovské príjmy z horolezeckej sezóny a nedostatočne chráni ľudí, ktorí na hore podstupujú najväčšie riziko.

Práve šerpovia patria medzi nenahraditeľných hrdinov Everestu. Prenášajú vybavenie, pripravujú trasy, inštalujú laná a pomáhajú klientom dostať sa na vrchol. Zároveň však čelia najväčšiemu nebezpečenstvu.

Kritici už roky upozorňujú, že medzi zahraničnými horolezcami a miestnymi sprievodcami existuje výrazný rozdiel v prístupe k bezpečnosti. „Keby išlo o bohatého zahraničného klienta, pátranie by vyzeralo úplne inak,“ citujú médiá ľudí z okolia rodiny.

Manželka a dcéra Hillaryho Dawu
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Manželka a dcéra Hillaryho Dawu  (Zdroj: profimedia.sk)

Everest pod tlakom rekordného záujmu

Prípad prichádza v čase, keď Everest zažíva jednu z najrušnejších sezón vo svojej histórii.

Nepál tento rok vydal takmer päťsto povolení na výstup a na horu zamierili stovky zahraničných dobrodruhov spolu so sprievodcami. Rekordný záujem prináša štátu miliónové príjmy, no zároveň zvyšuje tlak na organizáciu expedícií aj bezpečnostné opatrenia.

Mnohí odborníci varujú, že rastúca komercializácia výstupov môže viesť k situáciám, keď ekonomické záujmy začnú prevyšovať bezpečnosť ľudí.

Nebol prvý, koho odpísali

Everest už v minulosti zažil prípady, keď horolezcov považovali za mŕtvych, no neskôr sa ukázalo, že stále žijú.

Najznámejším príkladom bol Austrálčan Lincoln Hall, ktorého v roku 2006 po výstupe ponechali na hore, pretože ho pokladali za beznádejný prípad. Na druhý deň ho však objavila iná expedícia a podarilo sa ho zachrániť.

Príbeh Hillaryho Dawu však patrí medzi najextrémnejšie. Prežiť šesť dní v podmienkach, ktoré každoročne zabijú aj skúsených horolezcov, považujú odborníci za takmer neuveriteľné.

Otázky zostávajú

Hillary Dawa dnes leží v nemocnici a pomaly sa zotavuje. Jeho návrat medzi živých vyvolal obdiv po celom svete.

Popri oslavách jeho odhodlania však zostáva otázka, ktorá bude zrejme znieť aj počas vyšetrovania: Ako je možné, že človek, ktorého všetci považovali za mŕtveho, dokázal prežiť sám na Evereste takmer týždeň, zatiaľ čo pomoc neprichádzala?

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