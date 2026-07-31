Dlhé čakanie končí: Pri Trenčíne otvoria novú cestu s dvoma mostami

TRENČÍN - Otvorenie úseku cesty I/9 medzi obcami Chocholná-Velčice a Veľké Bierovce vrátane dvoch nových mostov výrazne zvýši dopravný komfort pre obyvateľov regiónu i všetkých motoristov. Cestu otvoria v sobotu 1. augusta o 8.00 h. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Cesta s prezývkou panelka alebo tankodrom bola podľa ministra veľmi dlho v zlom stave, jazda po nej bola problematická, hluk obťažoval aj obyvateľov okolitých obcí. Na výstavbu novej cesty použili zrecyklovaný materiál zo starej, nebezpečnú križovatku smerom do Trenčína hradil nový kruhový objazd, pribudli protihlukové steny.
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Finančne sa stavba predražila i časovo natiahli pre dva bierovské mosty, ktoré sa namiesto plánovanej rekonštrukcie museli zbúrať a postaviť nanovo. „Bol to jeden z nešťastných dedičných projektov, kde sa vyskytli veľké komplikácie. Podarilo sa ich všetky vyriešiť a pripraviť otvorenie cesty, na ktoré už celý región čaká,“ doplnil minister.
S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota sa začalo v máji 2022. Pôvodne mali byť práce ukončené v roku 2023, neskôr termín presunuli na rok 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad Váh a inundačný kanál, ich následná asanácia, preprojektovanie rekonštrukcie a výstavba nových mostov spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Termín zhotoviteľ skrátil.