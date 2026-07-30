Šaško sa kajá za výrok o klimatizáciách v nemocniciach: Veľká OTOČKA, rozbieha veľkú inštaláciu 250 jednotiek!

KOŠICE - Dychberúce horúčavy majú tento týždeň doraziť už v druhej vlne. Po tej prvej nebolo všetkým do smiechu. Hlavne nie personálu v nemocniciach. V tom čase sa minister vyjadril aj na tému chýbajúcich klimatizácií v niektorých nemocniciach. Jeho výrok z konca júna ohodnotil už teraz ako nešťastný a v týchto dňoch sa rozhodol zainvestovať práve do tohto segmentu. Slovenské nemocnice tak čaká inštalácia vyše dvesto klimatizačných jednotiek v najviac nahlasovaných lokalitách.
Šaško sa v kontexte tejto témy dostal pod paľbu kritikov, hlavne po výroku z konca júna, kedy Slovensko na prelome mesiacov zasiahli trópy. "Je otázne, či chceme investovať do CT, magnetickej rezonancie alebo klimatizácie. Treba si to odladiť. Lebo ani ja si nevytlačím peniaze," povedal na tému chýbajúcich klimatizácií v niektorých nemocniciach.
VIDEO Tlačová konferencia Kamila Šaška:
Ľudia sa začali na klimatizácie zbierať na internete
V tom čase sa už na platforme Donio rozbehla zbierka, kde je už dnes viac ako 27 600 eur vyzbieraných práve na účel investovania do klimatizácií v nemocniciach. Táto zbierka Šaškovi neušla a k celkovej téme sa vyjadril pri príležitosti ohlásenia novej investície do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach.
Aktuálne sa už po miernom období blížia ďalšie vlny trópov, a tak Šaško na tomto brífingu prišiel s novým vyhlásením. Investičná komisia podľa neho schválila financie na približne 250 klimatizačných jednotiek. Zarovno s tým ohlásil celoslovenský audit nemocníc, ktorý má pripraviť systémové riešenie.
Nestrkám hlavu do piesku, tvrdí Šaško
"Pred žiadnym problémom nestrkám hlavu do piesku – a nestrkám ju ani pred teplom v nemocniciach. Nie je to problém, ktorý vznikol toto leto. Ale konečne sa rieši," hovoril Šaško o 250 klimatizačných jednotkách, ktoré nasmeruje rovno na najkritickejšie priestory – jednotky intenzívnej starostlivosti, operačné sály a miestnosti, kde sa nachádzajú lieky.
Za výrok sa ospravedlnil, o zbierke na internete vie
Konkrétne, do detskej nemocnice v Košiciach ide 15 jednotiek, do Univerzitnej nemocnice v Košiciach 30. Zároveň sa za výrok z konca júna ospravedlňoval. "Chcem sa ospravedlniť z tohto miesta, ak sa to vyjadrenie niekoho dotklo. Nie je to tak, že by som to nepovažoval za dôležitú tému," povedal verejnosti.
Šaškovi zároveň neušlo, že na internete už vznikla zbierka na inštalovanie klimatizačných jednotiek do nemocníc. "Stav mnohých budov totiž jednoduchú inštaláciu chladenia neumožňuje. Preto najlepšou odpoveďou zostávajú rekonštrukcie a nové nemocnice, kde je chladenie a vzduchotechnika samozrejmosťou – nadstavba detskej nemocnice tu v Košiciach, nemocnice Martin či Banská Bystrica. Dámam, ktoré stoja za dobrovoľnou zbierkou, sa chcem úprimne poďakovať. Treba si vážiť každého človeka, ktorý sa rozhodne pomôcť. Ale to nestačí – a preto konáme," reagoval.
"Viem, v akých podmienkach častokrát lekári a sestry pracujú, že vyzlečú mundúr a vyleje sa z nich voda, lebo sú spotení," pripomenul.