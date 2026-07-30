Horúci víkend pred nami: Meteorológovia varujú pred extrémnymi teplotami

BRATISLAVA - Pre viaceré okresy západného Slovenska platia od štvrtkového poobedia výstrahy tretieho stupňa pred teplom. Vydané sú aj výstrahy druhého a prvého stupňa, ktoré sa týkajú ďalších viacerých okresov SR. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Extrémne horúčavy
Tretí stupeň výstrahy trvá od 13.00 h do 18.00 h v celom Bratislavskom kraji i okresoch Senica, Skalica, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Teploty tam miestami môžu dosahovať až 38 stupňov Celzia. Vo zvyšných častiach Slovenska s výnimkou viacerých okresov v Žilinskom a Prešovskom kraji platia od poobedia do večera výstrahy druhého a prvého stupňa. SHMÚ avizuje výstrahy pred teplom aj na piatok (31. 7.) a sobotu (1. 8.), a to pre celé Slovensko.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Ako sa chrániť?
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.