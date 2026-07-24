Zákaz kúpania v Dubrovníku: V mori sa objavili fekálne baktérie! Hrozí nebezpečná nákaza

DUBROVÍK - Chorvátske úrady varovali domácich aj turistov pred kúpaním na pláži Prapratno pri meste Ston neďaleko Dubrovníka. Rozbory morskej vody totiž odhalili zvýšený výskyt baktérií, ktoré signalizujú fekálne znečistenie. Kým sa kvalita vody nezlepší, kúpanie sa na pláži neodporúča.
Testy odhalili fekálne znečistenie
Na problém upozornil Dubrovnícko-neretviansky ústav verejného zdravotníctva po pravidelnej kontrole kvality morskej vody. Analýzy preukázali zvýšené hodnoty baktérií Escherichia coli (E. coli), ktoré sú ukazovateľom fekálneho znečistenia mora. O opatrení informoval chorvátsky portál Dnevnik.
Úrady uviedli, že voda bude opätovne odobratá na laboratórne testy. Ak ďalšie rozbory potvrdia zlepšenie kvality, zákaz kúpania zrušia.
E. coli môže spôsobiť tráviace ťažkosti
Baktéria Escherichia coli sa prirodzene nachádza v črevách ľudí aj zvierat. Väčšina jej kmeňov je neškodná, jej zvýšený výskyt vo vode však naznačuje, že sa do mora dostali fekálne splašky alebo iné odpadové vody. Niektoré kmene môžu spôsobiť hnačky, bolesti brucha, vracanie či horúčku, pričom riziko je vyššie najmä u malých detí, seniorov a ľudí s oslabenou imunitou.
Podobné prípady nie sú v Chorvátsku výnimočné
Nejde o prvý prípad, keď chorvátske úrady dočasne neodporúčajú kúpanie pre zhoršenú kvalitu vody. V minulosti zaznamenali podobné problémy napríklad na plážach pri Dubrovníku či v okolí Splitu, kde sa po zistení fekálneho znečistenia rovnako pristúpilo k dočasnému zákazu kúpania, až kým opakované testy nepotvrdili, že voda je opäť bezpečná.
Odborníci upozorňujú, že krátkodobé zhoršenie kvality vody môže spôsobiť viacero faktorov. Najčastejšie ide o poruchy kanalizácie, únik odpadových vôd alebo silné dažde, ktoré splavia nečistoty do mora. Dlhodobé štúdie z chorvátskeho pobrežia ukazujú, že znečistenie býva spravidla lokálne a po odstránení príčiny sa kvalita vody väčšinou rýchlo vráti do normálu.
Turisti by mali rešpektovať odporúčania
Chorvátske úrady odporúčajú návštevníkom pláže Prapratno, aby až do odvolania využili iné kúpaliská v okolí. O ďalšom postupe rozhodnú výsledky nových laboratórnych analýz, ktoré ukážu, či sa voda vrátila do bezpečných hodnôt.