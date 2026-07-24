Turisti sú v šoku: Invázia komárov na chorvátskom pobreží! Miestami ich sú celé roje

SPLIT – Tisíce turistov tráviacich dovolenku na chorvátskom pobreží sa v posledných dňoch sťažujú na nezvyčajne veľké množstvo komárov. Na sociálnych sieťach pribúdajú videá a fotografie rojov hmyzu, pričom viacerí dovolenkári tvrdia, že podobnú inváziu pri Jadrane ešte nezažili.
Večer je pobyt vonku pre mnohých nepríjemný
Podľa chorvátskej televízie Dnevnik sa sťažnosti objavujú najmä z pobrežných oblastí Dalmácie. Turisti opisujú, že komáre sú najaktívnejšie po západe slnka, keď chcú tráviť čas na terasách reštaurácií alebo sa prechádzať popri mori. Na sociálnych sieťach sa objavujú zábery, na ktorých sú vidieť celé roje hmyzu.
Niektorí dovolenkári tvrdia, že počas predchádzajúcich rokov sa s takýmto množstvom komárov na chorvátskom pobreží nestretli.
Premnoženiu pomohli teplo aj vlhkosť
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že vysoké teploty v kombinácii s vlhkým počasím a stojatou vodou vytvárajú ideálne podmienky na rozmnožovanie komárov. Ich počet býva najvyšší najmä v blízkosti mokradí, riek, prístavov a ďalších vodných plôch.
V Chorvátsku sa už niekoľko rokov vyskytuje aj invázny ázijský tigrovaný komár (Aedes albopictus), ktorého populácia počas leta pravidelne kulminuje. Miestne samosprávy preto každoročne vykonávajú monitoring a postreky proti komárom.
Mestá pokračujú v postrekoch
Chorvátske mestá aj tento rok pokračujú v opatreniach na obmedzenie výskytu komárov. Monitoring a larvicídne či adulticídne postreky prebiehajú vo viacerých regiónoch krajiny podľa aktuálnej situácie a výsledkov meraní. Miestne úrady zároveň odporúčajú obyvateľom aj turistom používať repelenty a obmedziť pobyt vonku vo večerných hodinách, keď sú komáre najaktívnejšie.