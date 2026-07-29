Muž skočil v Chorvátsku do mora za delfínom: VIDEO To, čo nasledovalo po jeho záchrane, dojalo tisíce ľudí!

BRAČ – Video z chorvátskeho pobrežia obletelo sociálne siete. Rybár neváhal ani sekundu a skočil do mora, aby zachránil delfína uviaznutého v rybárskej sieti. Odmena prišla v podobe momentu, ktorý nikto nečakal.
Delfín sa zamotal do siete
Na záberoch, ktoré sa v uplynulých dňoch začali šíriť internetom, vidieť delfína uväzneného v rybárskej sieti pri ostrove Brač. Muž okamžite skočil z člna do mora a začal zviera opatrne uvoľňovať. O prípade informovali viaceré zahraničné médiá a video zverejnili aj autori na Instagrame.
Po niekoľkých desiatkach sekúnd sa mu podarilo delfína vyslobodiť. Ten sa spočiatku nepohol a zostal pokojne plávať pri člne.
Nečakaný okamih
Krátko nato sa delfín pomaly otočil, niekoľkokrát zaplával okolo člna a až následne sa ponoril do mora. Práve tento moment zaujal tisíce ľudí na sociálnych sieťach, kde mnohí písali, že zviera akoby svojmu záchrancovi ďakovalo.
Nie je však možné s istotou povedať, čo správanie delfína znamenalo. Morské cicavce po silnom strese alebo vyčerpaní často potrebujú niekoľko okamihov, aby sa zorientovali a nabrali sily pred odplávaním.
Delfíny sú v Jadrane doma
Delfíny nie sú v Jadranskom mori žiadnou raritou. Najčastejšie ide o delfína skákavého, ktorý sa pravidelne objavuje pri chorvátskom pobreží. Odborníci preto upozorňujú rybárov aj rekreačných plavcov, aby v prípade zamotania zvieraťa do siete okamžite kontaktovali príslušné záchranné zložky alebo postupovali mimoriadne opatrne.