Obrovské nešťastie v okrese Martin: Muž (†54) sa začal náhle topiť v jazere Ontário, zachrániť ho nedokázali

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
SUČANY - V jazere v katastrálnom území obce Sučany v okrese Martin sa v stredu utopil 54-ročný muž. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, muž sa mal podľa oznámenia utopiť v miestnom jazere Ontário.
„Podľa doterajších zistení sa 54-ročný muž pri plávaní začal topiť. Žiaľ, muža sa nepodarilo zachrániť. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu,“ spresnila Kocková s tým, že poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.