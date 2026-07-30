Panika v živom prenose! Moderátorka aj Robo Mak museli utekať z ihriska: Schytali nečakanú ranu

BRATISLAVA - Živé vysielanie prináša aj momenty, ktoré sa nedajú naplánovať. Športová redaktorka STVR Dominika Komrhelová práve robila počas polčasovej prestávky rozhovor s bývalým futbalistom Robom Makom, keď ich priamo pred kamerami prekvapila nečakaná situácia. Obaja ju však zvládli s úsmevom a ukázali, že aj z nepríjemného momentu môže vzniknúť poriadne vtipná televízna chvíľa.
Včerajší zápas ŠK Slovan Bratislava proti Iberii priniesol okrem futbalového diania aj poriadne úsmevný moment mimo ihriska. Počas polčasovej prestávky sa totiž o nečakanú situáciu postarala automatická závlaha, ktorá narušila živý vstup športovej redaktorky STVR Dominiky Komrhelovej.
Tá sa práve rozprávala s bývalým slovenským reprezentantom a aj bývalým hráčom ŠK Slovan Robom Makom, ktorý už ukončil aktívnu kariéru a duel sledoval z tribúny. Rozhovor však zrazu nabral úplne iný smer – voda začala striekať priamo na miesto, kde prebiehalo vysielanie.
Dominika ani Robo nezostali stáť a s mikrofónmi v rukách sa museli rýchlo presunúť mimo dosahu závlahy. Celú situáciu však zvládli s úsmevom a namiesto nepríjemností vznikla vtipná scénka, ktorá ukázala, že živé vysielanie prináša aj nečakané momenty. „Tak aj toto je čaro živého vysielania,“ okomentovala situáciu Komrhelová, ktorá si zachovala profesionálny nadhľad. Práve takéto spontánne chvíle často ukážu, že aj za televíznymi prenosmi sú skutoční ľudia, ktorí musia vedieť pohotovo reagovať. A tentoraz sa o úsmevný zážitok postarala obyčajná závlaha.
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