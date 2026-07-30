Vražda za 25-tisíc eur: Súd uznal mladého Nóra vinným zo sprisahania

LONDÝN - Nórsky mladík Johannes Kongsnes Natland (19) bol v stredu v Británii uznaný za vinného zo sprisahania s cieľom zabiť. Najala si ho švédska kriminálna sieť Foxtrot, ktorej zakladateľ je napojený na Irán, informuje o tom agentúra AFP.
Natland pricestoval do Británie v marci 2025, aby za odmenu 25.000 eur zastrelil dosiaľ neznámu osobu. Polícia ho zadržala v hoteli na severe Anglicka ešte pred pripravovanou vraždou a pod posteľou našla dve zbrane s ostrými nábojmi.
Nájomná vražda
Podľa londýnskej Metropolitnej polície si Natlanda najala švédska kriminálna skupina Foxtrot, na ktorú uvalila Británia sankcie a ktorá pácha zločiny aj v prospech Iránu. Rawa Majid, ktorý má údajne väzby na Irán, založil Foxtrot medzi rokmi 2015 a 2019 a spája sa s desiatkami násilných trestných činov vo Švédsku.
Súd rozhodol
Porota na londýnskom súde Old Bailey po približne 17-hodinovej porade uznala Natlanda vinným zo sprisahania s cieľom spáchať vraždu. Muž na oznámenie poroty nereagoval, no už skôr sa priznal k držbe strelných zbraní a streliva. Obvinenie zo sprisahania však poprel a tvrdil, že nemal v úmysle nikoho zabiť.
Vyšetrovanie viedla protiteroristická jednotka londýnskej polície, ktorá odhalila správy na sociálnych sieťach o pokynoch od používateľa „Agent 47“. Natland tiež posielal správy svojim priateľom v Nórsku vrátane fotografií zbraní. Jeden z kamarátov sa ho dokonca pýtal, či už vyskúšal zbrane, no ten odpovedal, že ich bude „testovať až na tom mužovi“. Natlandov náborár, 17-ročný mladík, bol v Nórsku odsúdený v máji minulého roka za pokus o „spoluúčasť na vražde“. Nórska polícia okrem toho obvinila ďalšie tri osoby, pričom prokuratúra zatiaľ nerozhodla, či proti nim vznesie obžalobu.