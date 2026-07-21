Burnham obsadil ďalšie posty vo vláde: Hovoril už aj s Trumpom, TOTO plánuje v Británii

LONDÝN- Britský premiér Andy Burnham pokračoval aj v pondelok neskoro večer v obsadzovaní svojho kabinetu. Novým ministrom obrany sa stal bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, post šéfa ministerstva spravodlivosti zas obsadí Alex Norris. Informuje správa stanice Sky News a agentúry AFP.
Streeting odstúpil z funkcie ministra zdravotníctva v máji. Pôvodne zvažoval kandidatúru na post lídra vládnej Labouristickej strany, napokon však od nej ustúpil a podporil Burnhama. Nový britský premiér v neskorých večerných hodinách zároveň vymenoval Angelu Eagleovú za ministerku životného prostredia a Miattu Fahnbullehovú za ministerku pre energetickú bezpečnosť a uhlíkovú neutralitu. Ministrom obchodu sa stal Jonathan Reynolds a ministerkou bývania Angela Raynerová.
Lisa Nandyová si zachovala post ministerky kultúry. Vo funkcii bude pokračovať aj po vláde Keira Starmera, pričom jej rezort opäť zahŕňa aj agendu v oblasti digitalizácie. Burnham vymenoval prvých ministrov len niekoľko hodín po tom, ako sa tento nový líder Labouristickej strany ujal úradu premiéra. Ako prvého ministra novej vlády Burnham vymenoval Healyho, a to do čela ministerstva financií. Šéfom britskej diplomacie sa zas stal Ed Miliband.
Bývalý starosta Veľkého Manchestra je šéfom vládnej strany oficiálne od minulého piatka. Do novej funkcie ho podporilo 379 labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií. Nemal žiadneho protikandidáta. Jeho predchodca Starmer sa vzdal líderskej pozície v strane v júni, po tom ako jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými samosprávami. Poslanci preto žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany. Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského paláca do sídla vlády na Downing Street 10 zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť „zabrať“, postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a opäť zabezpečiť Británii stabilitu.
Trump a Burnham hovorili o obchode
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že s novým britským premiérom Andym Burnhamom diskutoval o obchode, vojenskej spolupráci, rope v Severnom mori či odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive. Rozhovor na svojej sociálnej sieti Truth Social označil za veľmi dobrý. Podľa Trumpa sa obaja lídri stretnú čoskoro. „Premiéra čaká náročná úloha, ale zvládne ju a USA mu v tom, samozrejme, pomôžu!“ uviedol Trump, ktorý vyzdvihol „vynikajúce vzťahy“ medzi Washingtonom a Londýnom. Šéf Bieleho domu bol podľa stanice Sky News prvým zahraničným lídrom, ktorému Burnham telefonoval po tom, ako sa ujal funkcie predsedu britskej vlády.
Oznámil zrušenie DPH na elektrinu aj plánovaných občianskych preukazov
Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje od 1. októbra zrušiť päťpercentnú sadzbu DPH na elektrinu pre domácnosti. Výpadok v štátnom rozpočte chce financovať zrušením plánovaných digitálnych občianskych preukazov. Ide o prvé opatrenie, ktorým chce Burnham zmierniť vysoké životné náklady v krajine. Informuje správa agentúry Reuters. Podľa televízie BBC tým priemerná domácnosť ušetrí asi 45 libier ročne. Nový minister financií John Healey vyhlásil, že opatrenie mierne zníži infláciu, mesačné účty ľudí a poskytne im istotu počas tejto zimy. Burnham v utorkovom vyhlásení uviedol, že týmto krokom vláda „dá ľuďom viac peňazí do ich vreciek a obnoví nádej“.
Zrušením programu plánovaných digitálnych občianskych preukazov vláda ušetrí 1,8 miliardy libier počas nasledujúcich troch rokov. Zrušením DPH na elektrinu vláda príde o príjmy vo výške 850 miliárd libier tomto finančnom roku. V Británii neexistujú občianske preukazy. Občania preto musia svoju totožnosť a vek dokazovať cestovným pasom, vodičským preukazom alebo iným dokladom. Plány na zavedenie digitálnych občianskych preukazov predstavila predošlá vláda Keira Starmer. Ich držiteľmi sa mali stať všetci zamestnaní občania pracujúci v Británii. Vláda argumentovala, že povinná digitálna identifikácia pracovníkov by uľahčila boj proti nelegálne pracujúcim prisťahovalcom a prispela by k modernizácii štátu.