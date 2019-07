Krásna princezná z českej rozprávky: Vydala sa za princa a... Prežila si peklo!

PRAHA - Rozprávkový život nemala ani náhodou. Alena Vránová sa síce dala dokopy so svojím princom, no manželstvo nebolo bez problémov a nakoniec sa po vzájomných neverách rozviedli. Spomienkou zostala spoločná dcéra, ktorá ale podľahla závislosti od alkoholu.

Alena Vránová sa narodila 30. júla 1932. Za svoj život sa objavila takmer v 100 filmoch.

Rozprávka Pyšná princezná sa stala herečke osudovou. Vďaka nej si ju pamätajú mnohé generácie a tiež pri nakrúcaní stretla svoju lásku, kolegu Vladimíra Ráža. Princezná a princ sa nezamilovali len v rámci príbehu. „Spočiatku sme príbeh Krasomily a Miroslava hrali, ale potom sme do tej rozprávky vložili kus naozajstnej lásky,” prezradila raz Vránová.

Obaja boli ale v tom čase zadaní, a tak ich vzájomná láska ukončila dve manželstvá. Zamilovaní novomanželia si však prešli trápením, keď sa im nedarilo mať spolu dieťa. Na dcéru čakali 6 rokov. Bohužiaľ, Ráž svoju rodinu zakrátko opustil. Mal niekoľko afér a nakoniec si milenca našla aj Vránová, a tak ich rozprávka pomerne rýchlo skončila, rozviedli sa koncom 70. rokov.

Vladimír sa znovu oženil, Alena už zostala bez manžela. Zdalo sa, že radosť jej bude robiť aspoň dcéra Markéta. Získala totiž titul doktorky filozofie, ovládala štyri svetové jazyky, veľa cestovala a vlastnila cestovnú kanceláriu. Bohužiaľ, do jej života vstúpil démon alkohol. Prepila dokonca aj svoj byt. Keď a ňou hovorili reportéri českého Blesku, vyjadrila sa, že piť neprestane, aj keby ju to malo priviesť do hrobu. Nakoniec zomrela v 55 rokoch ako bezdomovkyňa.