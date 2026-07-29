Zobudili sa s cudzím prízvukom: Vedci vysvetľujú, ako je to možné a prečo nejde o žiadny zázrak

LONDÝN – Predstavte si, že večer zaspíte ako Slovák a ráno sa zobudíte s prízvukom, akoby ste celý život žili vo Francúzsku či Rusku. Hoci to znie ako scenár z filmu, lekári poznajú mimoriadne zriedkavý neurologický syndróm, pri ktorom sa niečo podobné naozaj môže stať.
Náhla zmena prízvuku patrí medzi najnezvyčajnejšie neurologické poruchy, aké medicína pozná. Ľudia po celom svete opísali prípady, keď sa po prebudení zo spánku, po operácii alebo po prekonaní mozgovej príhody zrazu začali rozprávať tak, že ich okolie považovalo za cudzincov.
Ako informoval portál Psychology Today, tento jav sa nazýva syndróm cudzieho prízvuku (Foreign Accent Syndrome – FAS). Napriek názvu nejde o to, že by sa človek zázračne naučil nový jazyk alebo prízvuk. V skutočnosti ide o veľmi zriedkavú poruchu reči spôsobenú zmenami v mozgu.
Jedným z najznámejších prípadov bola Nórka, ktorá počas druhej svetovej vojny utrpela poranenie hlavy pri bombardovaní. Po zotavení začala hovoriť nórsky spôsobom, ktorý ostatným pripomínal silný nemecký prízvuk. V čase nemeckej okupácie ju to stálo spoločenské prijatie a mnohí krajania sa jej začali vyhýbať.
Podobných prípadov je viac. V Oregone sa žena po bežnej operácii zubov zobudila s rečou pripomínajúcou írsky prízvuk. Iná Američanka z Virgínie začala hovoriť anglicky s ruským prízvukom, hoci sa ruštinu nikdy neučila. Britka po mozgovej príhode zasa znela podľa okolia, akoby pochádzala z Jamajky.
Nezvyčajnú skúsenosť mal aj zosnulý spevák George Michael. Po ťažkom zápale pľúc a niekoľkotýždňovej kóme sa na krátky čas zobudil s prízvukom typickým pre juhozápad Anglicka namiesto svojho pôvodného londýnskeho. Zmena však po niekoľkých dňoch zmizla.
Odborníci vysvetľujú, že pri syndróme cudzieho prízvuku mozog nemení jazykové znalosti človeka. Mení sa spôsob vyslovovania hlások, rytmus reči, intonácia či dôraz na jednotlivé slabiky. Poslucháči preto získajú dojem, že hovoriaci pochádza z inej krajiny, hoci stále rozpráva svojím materinským jazykom.
Najčastejšou príčinou syndrómu býva mozgová príhoda, traumatické poranenie mozgu, roztrúsená skleróza, epileptické záchvaty alebo niektoré formy demencie. V ojedinelých prípadoch sa môže objaviť aj po migréne alebo chirurgickom zákroku.
Lekári zdôrazňujú, že ide o mimoriadne vzácny stav. Vo svete bolo doteraz zdokumentovaných len niekoľko desiatok potvrdených prípadov. Väčšina pacientov navyše nezíska „dokonalý“ cudzí prízvuk – ich reč sa iba natoľko zmení, že ju okolie ako cudziu vníma.
Hoci syndróm môže pôsobiť kuriózne, pre samotných pacientov predstavuje veľkú psychickú záťaž. Mnohí sa stretávajú s nepochopením okolia, ktoré si myslí, že svoj prízvuk predstierajú alebo si z neho robia žarty. Odborníci preto pripomínajú, že nejde o zvláštnu schopnosť ani o naučený prejav, ale o skutočné neurologické ochorenie vyžadujúce odbornú starostlivosť.