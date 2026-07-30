Poznáme tohtoročného víťaza Via Bony. Prekvapí vás, čo odborníci ocenili

Získať toto prestížne ocenenie nie je len tak. Firme nestačí iba dobrá reklama alebo jednorazová charitatívna pomoc. Nezávislá odborná komisia sleduje, či pozitívny vplyv na zamestnancov, komunity a životné prostredie idú ruka v ruke s podnikaním. Tento rok si prvenstvo v hlavnej kategórii odniesol predajca potravín, ktorý poznáte aj vy.
Nákupy potravín sa stali bežnou súčasťou našich životov. Na výber máme čoraz viac pochúťok, ktoré však často zohrávajú významnú rolu v tom, ako veľmi fit sa budeme cítiť. Kaufland to dobre vie a svoju pozíciu obľúbeného reťazca chce preto využiť čo najzodpovednejšie. Nestráca čas a začína už od najmenších.
Mení stravovacie a pohybové návyky u detí
Ako dosiahnuť, aby sa ovocie a zelenina stali súčasťou ich desiatej minimálne do maturity? Napríklad projektom Čerstvé hlavičky. Vďaka nemu dostávajú desiatky základných a materských škôl každý týždeň poriadnu dávku čerstvého ovocia a zeleniny. Pri deťoch totiž platí, že pohľad na kamaráta chrúmajúceho čerstvú mrkvu funguje 100-krát lepšie než mamin príkaz.
Je to tak, až 70 percent detí zapojených do tohto projektu má väčší záujem o pestrú stravu, čo potvrdil aj interný prieskum. Spolu s pravidelným prísunom vitamínov Kaufland podporuje aj praktické Krúžky varenia na školách, v ktorých sa stovky školákov menia na skúsených šéfkuchárov. Popri krájaní, miešaní a varení si formujú pestré a vyvážené stravovacie návyky. V čase, keď na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou už 13 percent sedemročných detí a každého piateho tínedžera trápia kilá navyše, je takáto prevencia detskej obezity veľmi dôležitá - ocenila to aj komisia ocenenia Via Bona.
Dobré skutky sa môžu diať aj v pracovnom čase
Medzi ďalšie oblasti, ktoré pre ktoré Kaufland stal „Zodpovednou veľkou firmou“, je spôsob, ako pristupuje k dobrovoľníctvu. Na pomoc venuje nemalé čiastky, ešte dôležitejšia je však ochota jeho zamestnancov pomáhať.
Zamestnanci pravidelne odľahčujú prírodu o nadbytočný odpad, zbierajú oblečenie, venčia zvieratá v útulkoch, darujú krv či pomáhajú zbierať potraviny pre domácnosti v hmotnej núdzi. Len v roku 2025 spoločne odpracovali viac ako 4 000 dobrovoľníckych hodín. Aby im to išlo o čosi ľahšie, majú k dispozícii dva platené pracovné dni v roku na pomoc tam, kde je práve potrebná.
Dopad na planétu? Má ho pod kontrolou
Tretí pilier, ktorý si získal pozornosť odborníkov, možno na prvý pohľad nevidno. Efektívne využívanie prírodných zdrojov a neustále znižovanie vlastného odpadu sú činnosti, ktoré Kaufland robí aj s ohľadom na budúce generácie, aby sme im planétu zachovali v čo najlepšom stave. Vedeli ste, že svoje úsilie dotiahol tak ďaleko, že dnes patrí k lídrom odpadového hospodárstva? Neprišlo to zo dňa na deň a stálo ho to mnoho úsilia, no aktuálne dokáže vytriediť a pozitívne zhodnotiť viac ako 95 percent vlastného odpadu. Pre lepšiu predstavu, slovenským domácnostiam sa to darí približne na 50 percent.
Zatiaľ čo my nakupujeme, papier a kartón z jeho predajní končia v papierňach. Bioodpad sa využíva na výrobu bioplynu či hnojiva, sklo aj kov sa recyklujú. Reťazec minimalizuje množstvo vytvoreného odpadu aj tak, že namiesto klasických kartónových škatúľ zaviedol opakovane použiteľné EPS prepravky. Ročne takto ušetrí viac ako 3 000 ton CO2.
Nečudo, že ako prvý a jediný maloobchodník na Slovensku prevzal zlatý certifikát „Road to Zero Waste“ od nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Mimochodom, za tento počin získala spoločnosť Kaufland špeciálnu cenu za klimatickú zodpovednosť Via Bona už v roku 2025.
Zodpovedné podnikanie v číslach
- Za posledný obchodný rok Kaufland slovenskej ekonomike priniesol viac ako 2 mld. € a slovenským domácnostiam prispel sumou takmer 170 miliónov €.
- Vo všetkých predajniach a v logistickom centre využíva výlučne 100 % zelenú energiu.
- Dosiahol zníženie prevádzkových emisií (Scope 1 a 2) o 76,11 percent oproti roku 2019.
- 64 tisíc detí si vďaka jeho aktivitám zlepšuje svoje stravovacie návyky.
- Aby mladí trávili viac času pohybom, reťazec vybudoval už 28 K Parkov po celom Slovensku.
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