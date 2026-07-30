Tragédia v Japonsku: Po silnom zemetrasení stúpol počet obetí na 17

TOKIO - Počet obetí zemetrasenia na japonskom ostrove Kjúšú sa zvýšil na najmenej 17, oznámili vo štvrtok miestne úrady v novej bilancii. Bez známok život je podľa nich šesť ľudí a ďalších päť je v kritickom stave. Informuje o tom agentúra AFP.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú a poškodilo budovy a cesty v celom regióne. K najvážnejším škodám došlo v nákupnom centre Aeon v meste Kašima, kde otrasy spôsobili výbuch. V čase zemetrasenia sa vnútri nachádzali tisíce ľudí. Približne 3000 zákazníkov sa stihlo evakuovať na parkovisko ešte pred explóziou. K možným preživším v troskách centra sa medzičasom pokúšajú dostať stovky záchranárov.
Medzi 17 obeťami zemetrasenia je podľa AFP aj zahraničný štátny príslušník. Ide o stážistu z Vietnamu, na ktorého spadol žeriav v továrni, kde pracoval. Agentúra AP informovala, že mŕtvych je 18. V dôsledku otrasov zostáva bez prúdu približne 22.670 domácností a zariadení. V stredu malo približne 84.000 domácností problémy s dodávkou vody.