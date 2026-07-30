MIMORIADNY ONLINE Hrozba sa napĺňa: Rusko spustilo útok na Kyjev po Zelenského varovaní!

MOSKVA/KYJEV - Rusko v noci na štvrtok zrejme podnikne ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu, varoval v stredu večer prezident Volodymyr Zelenskyj. V príspevku na sieti X zároveň opätovne požiadal spojencov Ukrajiny o dodávky striel pre systémy protivzdušnej obrany. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
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6:27 Ukrajinské vzdušné sily dnes oznámili, že prišli o jedno zo stíhacích lietadiel F-16. Jeho pilot sa katapultoval a je v bezpečí. Pilot na jednom z úsekov frontu plnil bojové úlohy a ničil ruské vzdušné ciele. Podľa predbežných informácií na palube lietadla nastala mimoriadna situácia, popísali vzdušné sily na telegrame. Pilota odviezli záchranári na lekárske ošetrenie. Na mieste, kde sa lietadlo zrútilo, pracujú odborníci, aby zistili príčinu havárie. Nikomu z civilného obyvateľstva sa nič nestalo, na zemi nevznikli po dopade stíhačky žiadne škody.
Rusko v noci zrejme podnikne rozsiahly útok na Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
Rusko v noci na štvrtok zrejme podnikne ďalší rozsiahly útok na Ukrajinu, varoval v stredu večer prezident Volodymyr Zelenskyj. V príspevku na sieti X zároveň opätovne požiadal spojencov Ukrajiny o dodávky striel pre systémy protivzdušnej obrany. Informuje o tom agentúra AFP. „Rusi pripravili pred niekoľkými dňami rozsiahly útok a je veľmi pravdepodobné, že k nemu dôjde ešte dnes v noci,“ uviedol Zelenskyj. Varovanie podľa neho vychádza zo správy od vrchného veliteľa vzdušných síl Anatolija Kryvonožka.
„Je dôležité, aby naši partneri v plnej miere chápali, čo sa deje, a aby si uvedomili, že ochrana ľudských životov priamo závisí od ich ochoty, alebo naopak od neochoty, poskytnúť nám pomoc v podobe rakiet protivzdušnej obrany,“ napísal ukrajinský prezident. Konkrétne sa obrátil na Spojené štáty a ďalšie krajiny, ktoré majú strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Ukrajina je v súčasnosti vo veľkej miere odkázaná práve na americké patrioty, pretože sú v jej arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní balistických rakiet. Má ich však nedostatok a Kyjev opakovane žiada spojencov o pomoc. Zelenskyj sa v utorok v Bielom dome stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, s ktorým rokoval aj o licencii na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Trump oznámil zámer poskytnúť Ukrajine túto licenciu začiatkom júla, keď Rusko zintenzívnilo údery balistickými raketami. Ich terčom sa v posledných týždňoch opakovane stal Kyjev, kde o život prišli desiatky ľudí.
Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev
Rusko v noci na štvrtok zaútočilo balistickými raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil primátor metropoly Vitalij Kličko. Obyvateľov vyzval, aby sa ukryli. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej došlo k viacerým výbuchom.
„Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Hrozba ďalších útokov pretrváva. Zostaňte v úkryte!“ uviedol Kličko na sieti Telegram. V Kyjeve bolo krátko po polnoci počuť viacero výbuchov, ako podľa Reuters informoval svedok. Kličko uviedol, že v metropole začalo horieť niekoľko nebytových objektov. Terčom útoku sa podľa ukrajinských vzdušných síl stali aj ďalšie ukrajinské mestá vrátane Dnepropetrovska a Kryvého Rihu. Zranených alebo škody úrady bezprostredne nehlásili.