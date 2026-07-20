MIMORIADNE Poslanec PS mal dopravnú nehodu: Zrážka na križovatke, motorkár skončil v nemocnici

BRATISLAVA - V pondelok 20. júla došlo na frekventovanej križovatke v Karlovej Vsi k dopravnej nehode poslanca z opozičných radov. Ide o člena z klubu Progresívneho Slovenska, ktorý sa zrazil s motorkárom. Šofér motorky bol prevezený do nemocnice.
K dopravnej nehode malo prísť na križovatke ulíc Hany Meličkovej a Majerníkovej. Podľa informácií Topiek ide o poslanca Dávida Deja. Na vine mal byť práve on a vodičovi na motorke nemal dať prednosť.
Nehoda je v štádiu preverovania. Obidvaja vodiči vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Jazdec na motorke mal byť so zraneniami prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.
"Polícia túto nehodu stále vyšetruje a v tejto chvíli nebudeme poskytovať ďalšie informácie," reagovali z bratislavskej krajskej polície pre Topky.sk.
Poslanca Deja celá situácia mrzí
Informáciu o nehode poslanca Deja potvrdilo aj samotné PS. "Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel. Pána ošetrila záchranka a stál na vlastných nohách. Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto. Polícii som samozrejme poskytol plnú súčinnosť, ukázal platné doklady a absolvoval negatívnu dychovú skúšku," povedal pre Topky Dej.
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