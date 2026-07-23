Trestné oznámenie pre výstavbu automobilky vo Valalikoch bolo odmietnuté

BRATISLAVA - Polícia odmietla trestné oznámenie týkajúce sa prípravy územia na výstavbu automobilky Volvo vo Valalikoch 13. júna 2025. Prokurátor následne zamietol sťažnosť proti uzneseniu o odmietnutí veci 15. júla 2025, keď uznesenie nadobudlo právoplatnosť. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Gabriela Kováčová.
Trestné oznámenie sa podľa prokuratúry týkalo podozrenia zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ktorého sa mali dopustiť osoby oprávnené konať v období rokov 2020 až 2023 za obchodnú spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., a to v súvislosti s prípravou a realizáciou projektu výstavby strategického priemyselného parku Valaliky.
O podaní trestného oznámenia informovali v novembri 2024 premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Podľa nich išlo o zatajenie informácií o vysokej hladine spodnej vody v území, čo si vyžiadalo dodatočné náklady zhruba 50 miliónov eur.