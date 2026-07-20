Hrozný začiatok týždňa: Pri Veľkom Krtíši sa odohrala HROMADNÁ nehoda, musela zasiahnuť polícia!

VEĽKÝ KRTÍŠ - Na výjazde z Veľkého Krtíša smerom na Dolné Plachtince došlo v pondelok k hromadnej dopravnej nehode. Na mieste sa zrazilo niekoľko osobných áut, pričom premávku aktuálne usmerňujú policajti.
Na nehodu ako prvá na sociálnej sieti upozornila Zelená vlna STVR. Podľa dostupných informácií sa kolízia stala na výjazde z Veľkého Krtíša v smere na obec Dolné Plachtince.
Podľa doterajších informácií sa na mieste zrazilo niekoľko osobných motorových vozidiel. Zatiaľ nie je známe, čo bolo príčinou hromadnej nehody. Nie je jasný ani počet zasiahnutých áut. Rovnako nie sú známe informácie o prípadných zranených.
V úseku zasahujú policajti, ktorí riadia dopravu a zabezpečujú miesto nehody. Vodiči by mali pri prejazde lokalitou zvýšiť opatrnosť, rešpektovať pokyny polície a počítať s možným zdržaním.
Okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Bližšie informácie by mali byť známe po ukončení zásahu záchranných zložiek a zdokumentovaní miesta dopravnej nehody.
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