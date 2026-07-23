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TRAGICKÁ nehoda na východe Slovenska: Vodič (†41) narazil do betónových panelov, na mieste zomrel!

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj﻿)
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TASR

BATIZOVCE - Pri dopravnej nehode, ktorá sa v stredu (22. 7.) večer stala pri štrkopieskoch v obci Batizovce v Popradskom okrese, vyhasol život 41-ročného muža. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že krátko pred 20.30 h vodič s osobným autom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónových panelov.

„Napriek snahe záchranárov sa muža nepodarilo zachrániť a závažným zraneniam, žiaľ, na mieste podľahol,“ uviedla polícia. Bližšie okolnosti, miera zavinenia, ako aj presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania.

TRAGICKÁ nehoda na východe
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj﻿)

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