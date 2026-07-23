TRAGICKÁ nehoda na východe Slovenska: Vodič (†41) narazil do betónových panelov, na mieste zomrel!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
BATIZOVCE - Pri dopravnej nehode, ktorá sa v stredu (22. 7.) večer stala pri štrkopieskoch v obci Batizovce v Popradskom okrese, vyhasol život 41-ročného muža. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že krátko pred 20.30 h vodič s osobným autom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónových panelov.
„Napriek snahe záchranárov sa muža nepodarilo zachrániť a závažným zraneniam, žiaľ, na mieste podľahol,“ uviedla polícia. Bližšie okolnosti, miera zavinenia, ako aj presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)