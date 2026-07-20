Tragická nehoda na východe Slovenska: Vodič štvorkolky (†44) prešiel do protismeru, nasledovala zrážka!

NIŽNÁ MYŠĽA - Jazda na štvorkolke skončila tragédiou. 44-ročný vodič mal ťažkú nehodu a po prevoze do nemocnice zomrel. Či boli príčinou smrti zranenia, ktoré utrpel, určí až nariadená pitva.
Ako uviedla polícia, podľa doterajších zistení viedol muž štvorkolku bez vodičského oprávnenia. "Pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa vedeniu vozidla prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom značky Fiat. Po náraze bol odrazený do ďalšieho zaparkovaného vozidla," informovali.
Vzhľadom na zdravotný stav vodiča nebolo možné vykonať dychovú skúšku. Policajti nariadili odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok. U ostatných účastníkov nehody alkohol zistený nebol.
"Policajti na mieste vykonali potrebné procesné úkony. Presná príčina dopravnej nehody, jej okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodali.