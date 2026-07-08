Ruské tajné služby údajne plánovali v Nemecku útok na firmu podporujúcu Ukrajinu

BERLÍN - Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý bol v krajine plánovaný na ruskú objednávku. Ruské tajné služby pritom podľa informácií na to využili novú metódu, informuje o tom denník Bild.
Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom zadržali údajne bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov. Tí zjavne plánovali bombový útok na území Nemecka. Úrady vychádzajú z predpokladu, že terčom plánovaného útoku mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne proti Rusku. Názov konkrétnej spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady nezverejnili.
Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) informoval príslušné domáce útvary o zadržaniach v Srbsku minulú stredu. Podľa týchto údajov ide v prípade oboch zadržaných o takzvaných „jednorazových agentov“. Tento pojem označuje osoby, ktoré nie sú vyškolenými profesionálnymi príslušníkmi tajných služieb. Ide o platených pomocníkov a pešiakov, ktorých si služby najímajú výhradne na jednu konkrétnu misiu. Riziko, že budú odhalení a zatknutí, pritom zadávateľ vopred vedome akceptuje.
Nemecko je v hľadáčiku často
Nemecko sa v poslednom období čoraz intenzívnejšie ocitá v hľadáčiku ruských tajných služieb, píše Bild. Príkladom je incident na letisku v Lipsku z roku 2024, kde balík prepravnej spoločnosti DHL začal horieť tesne pred odletom nákladného lietadla. Vyšetrovanie litovských úradov vtedy viedlo priamo do Ruska.
V rovnakom roku vypukol rozsiahly požiar aj v berlínskom závode zbrojárskeho výrobcu Diehl. Okrem toho boli v Bavorsku v blízkosti vojenskej základne Bundeswehru prichytení dvaja muži s nemecko-ruským občianstvom, ktorí tento strategický objekt nelegálne monitorovali. BfV predložil v predchádzajúcom roku samostatnú analýzu zameranú na hrozby zo strany Ruskej federácie s názvom „Ohrozenie ruskou špionážou, sabotážou a dezinformáciami“. V závere tohto vyhodnotenia varuje, že „Rusko bude v Nemecku aj naďalej mieriť na politické a spoločenské deliace línie s cieľom využiť ich ako východiskové body pre manipulatívne ovplyvňovanie“, dodáva denník.