Hádka sa zvrhla na BRUTÁLNY útok: Muž napadol a ZAPÁLIL svoju matku (†76), pred očami babky (103)!

HÜNFELDEN - V nemeckom Hünfeldene došlo k mimoriadne brutálnej rodinnej tragédii. Počas hádky mal 45‑ročný muž napadnúť svoju 76‑ročnú matku a zapáliť ju, pričom žena zomrela na mieste. Ťažko zranená skončila aj 103‑ročná stará mama, ktorá bola pri útoku prítomná.
Incident sa odohral vo štvrtok večer v obci Kirberg, ktorá patrí do okresu Limburg-Weilburg. Podľa polície mal 45‑ročný muž počas hádky napadnúť svoju 76‑ročnú matku a následne ju zapáliť, píšu noviny Die Zeit. Žena zomrela na mieste na následky ťažkých zranení.
Polícia uviedla, že na miesto boli privolané jednotky kvôli požiaru v rodinnom dome. Po príchode našli bezvládne telo 76‑ročnej ženy. V dome sa nachádzala aj 103‑ročná stará mama podozrivého, ktorá utrpela vážne zranenia. Záchranári ju previezli do nemocnice. Podľa polície bola počas útoku prítomná, no presný charakter jej zranení zatiaľ nie je známy.
Podozrivý po útoku ušiel z domu a polícia po ňom okamžite vyhlásila rozsiahle pátranie. Do akcie nasadili policajný vrtuľník, psovodov aj špeciálnu jednotku hessenského policajného prezídia. Muža sa podarilo vypátrať a zadržať ešte v ten istý večer.
Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, čo presne predchádzalo útoku ani aký bol motív. „Okolnosti a pozadie činu sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia. Ďalšie informácie zatiaľ neposkytla. Na mieste zasahovalo množstvo policajtov, ktorí uzavreli ulicu a začali zabezpečovať stopy.
Kirberg je pokojná obec s približne 2 400 obyvateľmi, kde podobné prípady patria medzi mimoriadne výnimočné.