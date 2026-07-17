Czoborovej sa smola lepí na päty: Myslela si, že najhoršie má za sebou... Prišla ďalšia krutá rana!

BRATISLAVA - Zdalo sa, že po náročnom období sa na ňu konečne usmialo šťastie. Slovenská fitnesska Zora Czoborová sa po rozsiahlej operácii oboch kolien postupne vracala do bežného života a opäť rozdávala energiu, ktorou je známa. Osud však rozhodol inak. Tentoraz jej pripravil ďalšiu bolestivú skúšku.
Nepríjemnú správu oznámila sama prostredníctvom sociálnej siete. Po štyroch dňoch, počas ktorých zvládala náročnú situáciu bez manžela, prišli výsledky CT vyšetrenia, ktoré odhalili príčinu silných bolestí. „Konečne prišiel manžel po 4 dňoch boja osamote... tak už som vyzbrojená... aj dlahou aj liekmi... No a včera CT-čko zistilo, že mám zlomeninu pätovej kosti. Akože... 👎👎👎,“ napísala sklamaná Czoborová k fotografii nohy zafixovanej v ortéze.
Pre známu športovkyňu nejde ani zďaleka o prvé vážne zranenie. Jej nohy si počas života prešli doslova peklom. Už ako 18-ročná utrpela vážnu nehodu na motorke s kamiónom, po ktorej jej podľa vlastných slov hrozila amputácia ľavej nohy. Hoci sa lekárom podarilo končatinu zachrániť, následky ju sprevádzali celé desaťročia. Práve pre nerovnomerné zaťažovanie tela postupne trpeli najmä kolenné kĺby.
Akoby to nestačilo, neskôr si pri lyžovaní roztrhla kolenný väz. Nasledovala ďalšia operácia, dlhá rekonvalescencia a mesiace o barlách. Roky intenzívneho športovania v kombinácii so staršími úrazmi sa napokon podpísali pod stav jej kolien natoľko, že musela podstúpiť výmenu oboch kolenných kĺbov naraz.
Zdalo sa, že práve tento náročný zákrok jej otvorí cestu späť k aktívnemu životu. Czoborová postupne zdieľala pokroky z rehabilitácie a fanúšikov tešila správami o tom, ako sa opäť vracia do formy. O to väčším prekvapením je jej najnovšie zranenie.
Zlomenina pätovej kosti patrí k najkomplikovanejším a najhoršie sa hojacim úrazom dolných končatín. Pätová kosť je totiž kľúčovým nosným bodom tela a nesie celú našu váhu. Liečba býva zdĺhavá a vyžaduje si dlhé odľahčovanie nohy aj trpezlivú rehabilitáciu. Pre človeka, ktorého život je spätý s pohybom, ide o mimoriadne nepríjemnú komplikáciu. Zore tak nezostáva nič iné, len opäť zabojovať. Skoré uzdravenie!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%