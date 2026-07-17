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Brusel zhodnotil právny štát: Väčšina EÚ napreduje, Slovensko čelí kritike za rýchle zákony

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila svoju siedmu výročnú správu o stave právneho štátu, v ktorej hodnotí situáciu vo všetkých 27 členských krajinách Európskej únie. Komisia konštatuje, že vo väčšine štátov pokračuje pozitívny trend reforiem. Zároveň však upozorňuje, že situácia sa medzi jednotlivými krajinami aj oblasťami líši a napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú viaceré výzvy, informuje TASR.

„Právny štát buduje dôveru. Dôveru medzi občanmi. Dôveru voči podnikom. Práve vďaka tomu je Európa najlepším a najbezpečnejším miestom na život a investovanie. Tohtoročná správa poukazuje na ďalší pokrok v mnohých členských štátoch. A práve preto je naša správa o právnom štáte dôležitá,“ skonštatovala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová s tým, že správa sa podľa nej stala východiskom pre národné diskusie a reformy v celej EÚ.

Viaceré členské štáty Únie podľa EK pokročili v reformách súdnictva. Pozitívne hodnotí najmä posilňovanie nezávislosti súdnych rád, zavádzanie ďalších záruk pri menovaní a disciplinárnom stíhaní sudcov či posilňovanie nezávislosti prokuratúry v jednotlivých krajinách. „V niektorých členských štátoch však reformy postupujú pomalším tempom a v niektorých prípadoch pretrvávajú vážne obavy,“ doplnila EK v tlačovom vyhlásení.

Boj proti korupcii pokračuje

Zároveň upozorňuje, že napriek pokroku v protikorupčných opatreniach je potrebné ďalej posilniť prevenciu korupcie, najmä v oblasti regulácie lobingu a konfliktu záujmov. Za dôležité považuje aj zabezpečenie účinného vyšetrovania, stíhania a vynesenia konečných rozsudkov v prípadoch korupcie.

V oblasti médií EK konštatuje, že členské štáty pokračujú v prispôsobovaní svojej legislatívy nariadeniu EÚ o slobode médií (EMFA). Viaceré krajiny podľa nej prijímajú opatrenia na posilnenie nezávislosti a financovania verejnoprávnych médií či transparentnosti prideľovania štátnej reklamy. Komisia zároveň vyzdvihla zvýšenú pozornosť venovanú bezpečnosti novinárov a tiež boju proti strategickým žalobám proti verejnej účasti (SLAPP).

Správa sa venuje aj fungovaniu demokratických inštitúcií. Hoci viaceré štáty prijali opatrenia na zlepšenie kvality legislatívneho procesu, Komisia naďalej upozorňuje na nadmerné využívanie mimoriadnych legislatívnych postupov a nedostatočné zapájanie verejnosti a zainteresovaných strán do prípravy zákonov. Tieto nedostatky skonštatovala aj v správe o Slovensku. Združenia občianskej spoločnosti podľa EK naďalej poukazujú na problémy v niekoľkých členských štátoch vrátane obmedzení financovania a práva na pokojné zhromažďovanie.

Viac o téme: HodnoteniePrávny štátEurópska komisia (EK)
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