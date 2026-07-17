MOSKVA - Šéfka ruskej štátnej televízie RT Margarita Simonjanová vyzvala obyvateľov Ruska, aby zachovali pokoj napriek narastajúcemu nedostatku pohonných hmôt. Tvrdí, že cieľom nepriateľov je vyvolať vnútorné nepokoje a zopakovať scenár revolúcie z roku 1917.
Vyzvala Rusov, aby nepodľahli panike
V Rusku sa v posledných týždňoch čoraz častejšie objavujú správy o problémoch so zásobovaním benzínom. Na situáciu reagovala aj šéfredaktorka štátnej televízie RT Margarita Simonjanová, ktorá občanov vyzvala, aby zachovali pokoj a boli pripravení zniesť dočasné ťažkosti.
Ako uvádza portál UA News, vo svojom vystúpení pripomenula ekonomické problémy z 90. rokov, keď boli podľa jej slov potraviny na prídel a v rodnom Krasnodare si ako dieťa chodievala po vodu s vedrami.
Spomenula revolúciu z roku 1917
Najväčšiu pozornosť vzbudila pasáž, v ktorej Simonjanová tvrdila, že cieľom súčasného tlaku na Rusko je vyvolať nespokojnosť obyvateľov.
„Robia to preto, aby sme, rovnako ako v roku 1917, vybehli do ulíc a zvrhli cára-otca,“ vyhlásila. Narážala tým na revolúciu, ktorá viedla k pádu cárskeho režimu v Rusku. Jej slová viaceré zahraničné médiá interpretovali ako varovanie pred možnými vnútornými nepokojmi v krajine.
Palivová kríza sa prehlbuje
Simonjanová zároveň tvrdila, že Rusko už v minulosti prekonalo oveľa ťažšie obdobia a zvládne aj súčasné problémy. Jej vystúpenie prišlo v čase, keď viaceré ruské regióny hlásia výpadky dodávok benzínu, obmedzenia predaja pohonných hmôt a rast cien. Podľa dostupných správ sú problémy spojené s komplikáciami v rafinérskom priemysle aj logistike.
Výroky vyvolali pozornosť aj v zahraničí
Vyjadrenia jednej z najznámejších tvárí ruskej štátnej propagandy zaujali aj zahraničné médiá. Tie upozorňujú najmä na historickú paralelu s rokom 1917, ktorú Simonjanová použila pri výzve, aby Rusi nepodliehali nespokojnosti a nepokúšali sa o zmenu súčasného vedenia krajiny.