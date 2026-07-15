Čína odmieta americký tlak: Sankcie za ruskú ropu označila za neprijateľné

PEKING - Čína v stredu „rozhodne odmietla“ návrh zákona o sankciách, ktorý predložili americkí senátori a má podporu aj prezidenta Donalda Trumpa. Legislatíva je zameraná na krajiny nakupujúce ruskú ropu a plyn. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien tvrdí, že prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie legitímnych práv a záujmov svojich občanov a spoločností. Informuje o tom agentúra AFP.
Čína útočí na USA
Peking patrí medzi najväčších odberateľov ruskej ropy a v súvislosti s navrhovanou legislatívou obvinil Washington z využívania „dvojakých štandardov a nátlaku“. „Čína dôrazne odmieta nelegálne jednostranné sankcie, ktoré nemajú žiadnu oporu v medzinárodnom práve a neboli schválené Bezpečnostnou radou OSN,“ povedal Lin Ťien.
Navrhovaná legislatíva, ktorá má podporu amerických republikánov aj demokratov, by podľa odborníkov mohla otvoriť USA cestu k vyvíjaniu väčšieho tlaku na Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine. AFP objasňuje, že na základe tohto zákona by mal prezident právo uvaliť clá a sankcie na krajiny, ktoré naďalej nakupujú ruské energonosiče, čo je kľúčový zdroj príjmov Moskvy.
Miernejšie clá
Reuters priblížil, že najnovšia verzia návrhu zmierňuje clá, ktoré by mohli byť uvalené na tretie strany nakupujúce ruskú ropu a zemný plyn na maximálne 100 percent pre päť najväčších odberateľov. Predchádzajúci návrh počítal s clami až do výšky 500 percent.
Kto kupuje ruské energie?
Medzi najväčšími odberateľmi ruskej ropy sú Čína, India či Turecko, no výrazne závislé sú od nich aj Slovensko alebo Maďarsko. V prípade zemného plynu, vrátane skvapalneného, je to opäť Čína, ale aj Francúzsko, Srbsko, Belgicko alebo Španielsko.
Opatrenie tiež navrhuje sankcie na takzvanú ruskú tieňovú flotilu, finančné inštitúcie vrátane Centrálnej banky Ruskej federácie a najväčšie štátne energetické podniky vrátane spoločností Jamal LNG, Arctic LNG 1, 2 a 3. Nová verzia obsahuje aj ustanovenie, ktoré umožňuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi zrušiť sankcie v prípade, že to považuje za národný záujem Spojených štátov.