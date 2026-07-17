Policajná akcia s názvom Skriňa na východe: Národná protidrogová jednotka udrela v dvoch okresoch

Ilustračné foto (Zdroj: TASR – Jakub Kotian)
PREŠOV - V okresoch Prešov a Sabinov vykonávajú policajti protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aj kriminálna polícia. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,“ uviedla Vilhanová s tým, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie,“ dodala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.