Koniec závislosti od Číny má obriu cenovku: Európu a USA by to stálo neskutočných 23,6 bilióna USD

LONDÝN - Európa a USA by museli v nasledujúcich 25 rokoch investovať ďalších 23,6 bilióna dolárov (20,65 miliardy eur), aby sa zbavili svojej ekonomickej závislosti od Číny, pričom samotný proces odpojenia by mohol v niektorých odvetviach zvýšiť infláciu až o 2,5 %, napísal v pondelok denník Financial Times s odvolaním sa na štúdiu poradenskej spoločnosti EY. Informuje o tom agentúra TASS.
Odborníci posudzovali náklady na vybudovanie nových výrobných a logistických reťazcov, spracovateľských kapacít, výskumných centier a na výmenu softvéru dodávaného čínskymi spoločnosťami. Spojené štáty by na tieto účely potrebovali investície vo výške 13,7 bilióna USD, krajiny eurozóny by museli investovať 9,1 bilióna USD a Veľká Británia 800 miliárd USD.
Vláda USA a súkromné podniky by museli ročne investovať približne 550 miliárd USD, čo zhruba zodpovedá sume 600 miliárd USD, ktorú vložili minulý rok popredné americké technologické koncerny do rozvoja dátových centier. EÚ ako celok by zase musela takmer zdvojnásobiť svoj ročný rozpočet.
Obrovské predpokladané investície poukazujú na rozsah výziev, ktorým budú čeliť západné krajiny, ak sa rozhodnú radikálne znížiť svoju závislosť od čínskej ekonomiky, upozornili autori štúdie. Keďže čínske predajné ceny sú o 20 až 100 % nižšie ako ceny na Západe, oddelenie od čínskej ekonomiky by zároveň zvýšilo nálady aj úrokové sadzby. V Európe by tak ceny v určitých hospodárskych odvetviach mohli vzrásť o 1 - 2,5 %.